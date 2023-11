PC Gaming Show: 'n vertoonvenster van die mees verwagte onvrygestelde rekenaarspeletjies

Maak gereed vir 'n opwindende gebeurtenis in die wêreld van rekenaarspeletjies! Die PC Gaming Show: Most Wanted Powered by Intel sal spelers op Donderdag 30 November 2023 om 6:XNUMX GMT bekoor. Hierdie hoogs verwagte vertoning, vertel deur die bekende Britse stemakteur Amelia Tyler, beloof om 'n opwindende ervaring vir spelentoesiaste regoor die wêreld te wees.

Aangebied deur die Britse e-sportpersoonlikheid Frankie Ward, wat 'n gereelde gasheer van die PC Gaming Show is, sal hierdie geleentheid kykers neem op 'n aftelling van die 25 mees opwindendste onvrygestelde rekenaarspeletjies. Die keuse is gebaseer op die stemme van meer as 70 gewaardeerde "Raadslede" uit die dobbelbedryf. Hierdie uiteenlopende raad bestaan ​​uit bedryfslui, joernaliste en inhoudskeppers, insluitend name soos Sid Meier, Tim Schafer en Brenda Romero.

Die PC Gaming Show: Most Wanted poog om 'n platform te bied vir beide gevestigde franchises en minder bekende juwele van kleiner ateljees. Evan Lahti, Global Editor-in-Chief by PC Gamer, sê: "Die mees gesoekte lys sal verrassingsjuwele van kleiner ateljees langs mekaar met die grootste franchises bevat, want dit is die storie van rekenaarspeletjies."

Die program sal nie net eksklusiewe onderhoude met ontwikkelaars van hoogs verwagte speletjies soos Homeworld 3, Path of Exile 2 en Unforetold: Witchstone insluit nie, maar ook besoeke agter die skerms aan ateljees regoor die wêreld, nuwe lokprente en opwindende aankondigings gee. Van vampiergroepe tot psigo-gruwel-RPG's, kykers kan 'n uiteenlopende reeks spelervarings verwag om na uit te sien.

Die PC Gaming Show: Most Wanted sal regstreeks op verskeie platforms uitgesaai word, insluitend die PC Gamer Twitch- en YouTube-kanale, Steam en China se Bilibili-platform. Boonop sal die program toegewyde strome hê met gelokaliseerde onderskrifte in Engels, Koreaans, Japannees, Mandaryns (vereenvoudig), Spaans, Duits en Frans.

Sluit aan by Amelia Tyler en 'n reeks gewilde streamers, insluitend Asmongold, Esfand en AnneMunition, terwyl hulle hul regstreekse reaksies op die Most Wanted-lys deel. Maak seker dat jy jou kalenders merk en inskakel vir 'n vertoonvenster van die mees verwagte onvrygestelde rekenaarspeletjies!

Algemene vrae

1. Wanneer en waar sal die PC Gaming Show: Most Wanted plaasvind?

Die PC Gaming Show: Most Wanted Powered by Intel vind plaas op Donderdag, 30 November 2023, om 6:XNUMX GMT. Dit sal regstreeks op die PC Gamer Twitch- en YouTube-kanale, Steam en China se Bilibili-platform uitgesaai word.

2. Wie gaan die vertoning vertel?

Die program sal vertel word deur Amelia Tyler, 'n bekende Britse stemaktrise wat bekend is vir haar werk in die treffer-RPG-speletjie Baldur's Gate 3.

3. Kan ek enige eksklusiewe onderhoude of agter-die-skerms-inhoud verwag?

Absoluut! Die PC Gaming Show: Most Wanted sal eksklusiewe onderhoude bevat met ontwikkelaars van hoogs verwagte speletjies soos Homeworld 3, Path of Exile 2 en Unforetold: Witchstone. Die program sal ook besoeke agter die skerms aan ateljees regoor die wêreld bied, wat kykers 'n voorsmakie in die ontwikkelingsproses sal gee.

4. Sal daar streamers wees wat hul reaksies op die Most Wanted-lys deel?

Ja! Gewilde streamers soos Asmongold, Esfand en AnneMunition sal by Amelia Tyler aansluit om hul regstreekse reaksies op die Most Wanted-lys te deel soos dit onthul word.

5. In watter tale sal die program beskikbaar wees?

Die PC Gaming Show: Most Wanted sal toegewyde strome hê met gelokaliseerde onderskrifte in Engels, Koreaans, Japannees, Mandaryns (vereenvoudig), Spaans, Duits en Frans, wat verseker dat 'n groter gehoor die geleentheid kan geniet.

Bronne: PCGamer.com