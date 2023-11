The Return of Beyond Good & Evil: 'n Langverwagte herdenkinguitgawe

Die speletjiewêreld gons van opwinding terwyl die geliefde klassieke, Beyond Good & Evil, weer opduik in die vorm van 'n spesiale 20ste verjaardaguitgawe. Microsoft se Xbox-winkel het die speletjie onverwags gelys, met pragtige skermkiekies en opwindende besonderhede voordat dit vinnig vanlyn getrek is. Die internet was egter vinnig besig om aan te gryp en het die nuus soos 'n veldbrand versprei.

Die Anniversary Edition beloof 'n verbeterde spelervaring met 4K-resolusie en 'n gladde 60 rame per sekonde prestasie. Spelers kan verbeterde grafika, kontroles en oudio verwag, wat die fantastiese wêreld van Hillys tot lewe bring soos nog nooit tevore nie. Maar dit is nie al nie—hierdie uitgawe stel ook splinternuwe kenmerke bekend, insluitend outo-stoor- en kruisstoor-vermoëns, wat spel naatloos maak op verskillende toestelle.

Aanhangers van die oorspronklike speletjie sal verheug wees om 'n nuwe speedrun-modus en opgedateerde prestasies te ontdek, wat vars uitdagings bied vir selfs die mees ervare spelers. Boonop bied 'n skattejag regdeur Hillys eksklusiewe belonings en insigte in hoofkarakter Jade se boeiende verlede. Die speletjie se ontwikkeling en geheime word pragtig vertoon in 'n herdenkingsgalery, wat spelers in staat stel om dieper in die boeiende wêreld van Beyond Good & Evil te delf.

Alhoewel hierdie opwindende herlewing die werklike 20ste herdenking gemis het, dui dit sterk daarop dat 'n amptelike aankondiging en vrystelling op hande is. Ubisoft, die speletjie se uitgewer, het nog nie kommentaar op die onlangse Xbox-winkellysinskrywing nie. Die Electronic Software Ratings Board (ESRB) het egter reeds die 20th Anniversary Edition vir verskeie platforms beoordeel, insluitend PlayStation, Xbox, Nintendo Switch en PC, wat daarop dui dat 'n wye vrystelling op die horison is.

Beyond Good & Evil het aanvanklik gamers se harte in 2003 verower en kritiek ontvang vir sy boeiende storievertelling en boeiende spel. Die langverwagte opvolger, Beyond Good & Evil 2, is in 2017 aangekondig, maar het talle vertragings en beperkte opdaterings ondervind. Ten spyte van die uitdagings, behou aanhangers hoop dat hierdie hoogs verwagte speletjie uiteindelik tot vrug sal kom.

Bronne:

– Xbox Winkel: [xbox.com/exciting-gaming-news]

– ESRB: [esrb.org/20th-anniversary-edition-ratings]

FAQ

V: Op watter platforms sal die Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition vrygestel word?

A: Die speletjie sal na verwagting op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en PC vrygestel word.

V: Watter nuwe kenmerke en verbeterings kan spelers in hierdie uitgawe verwag?

A: Die 20th Anniversary Edition bring 4K-resolusie, 60 rame per sekonde werkverrigting, verbeterde grafika, kontroles en oudio. Dit stel ook outo-stoor, kruisstoor, 'n speedrun-modus en opgedateerde prestasies bekend.

V: Is Beyond Good & Evil 2 verwant aan die 20th Anniversary Edition?

A: Beyond Good & Evil 2 is 'n aparte speletjie en is nog in ontwikkeling. Die 20th Anniversary Edition is 'n spesiale uitgawe van die oorspronklike speletjie.

V: Wanneer sal Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition vrygestel word?

A: Alhoewel 'n amptelike vrystellingsdatum nie aangekondig is nie, dui die onlangse verskyning van die speletjie op die Xbox-winkel aan dat die bekendstelling binnekort kan plaasvind. Hou die opdaterings van Ubisoft dop.

V: Kan spelers enige bykomende inhoud of belonings in die 20ste verjaardaguitgawe verwag?

A: Ja, spelers kan 'n skattejag regdeur die wedstryd geniet om eksklusiewe belonings te ontbloot. Die herdenkinggalery bied ook insig in die spel se ontwikkeling en geheime.