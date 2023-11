Opwindende opdaterings kom in Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition

Is jy 'n aanhanger van Beyond Good & Evil? Maak gereed om die avontuur te herleef met die hoogs verwagte 20th Anniversary Edition van die speletjie. Microsoft het onlangs die uitgawe in die Xbox Store gelys, wat ons 'n blik gee op die opwindende opdaterings wat ingesluit sal word.

Een van die hoogtepunte van die herdenkingsuitgawe is die verbetering in visuele kwaliteit. Spelers kan verwag om die speletjie te geniet in 'n pragtige 4K-resolusie teen 'n gladde 60 FPS. Die grafika, kontroles en klank het ook verbeterings ondergaan, wat 'n meer meeslepende spelervaring belowe.

Daarbenewens sal die 20th Anniversary Edition nuwe kenmerke bekendstel om spel te verbeter. Outo-stoor- en kruisstoorfunksies is bygevoeg, wat spelers in staat stel om hul vordering gerieflik oor verskeie toestelle te stoor. 'n Opwindende snelloopmodus is ingesluit, wat spelers uitdaag om die speletjie in die vinnigste moontlike tyd te voltooi.

Boonop is die prestasies in die speletjie opgedateer, wat nuwe uitdagings en belonings bied vir spelers om te ontsluit. Of jy nou 'n gesoute speler is of nuut is by Beyond Good & Evil, hierdie prestasies sal bykomende doelwitte en aansporings vir verkenning verskaf.

Die spel se boeiende storielyn bly ongeskonde. Spelers sal in die skoene van die aksieverslaggewer Jade tree terwyl sy die geheimsinnige DomZ-vreemdelingeaanvalle saam met geliefde karakters soos haar aanneem-oom Pey'j en die dapper Double H ondersoek. Gewapen met haar daï-jo en getroue kamera, begin Jade 'n avontuur gevul met verkenning, gevegte, legkaartoplossing, mini-speletjies en opwindende sweeftuig-renne.

Alhoewel die vrystellingsdatum vir die 20th Anniversary Edition nog nie aangekondig is nie, sal dit na verwagting binnekort bekend gemaak word. Aanhangers van Beyond Good & Evil wag gretig op die vrystelling, aangesien die speletjie al meer as 'n dekade in ontwikkelingslimbo is.

Moenie die kans mis om Beyond Good & Evil weer in al sy glorie te ervaar nie. Bly ingeskakel vir verdere opdaterings oor die vrystellingsdatum en beskikbaarheid van die 20ste verjaardaguitgawe. Sluit by ons aan terwyl ons terugduik in die wonderlike wêreld van Hillys en 'n onvergeetlike avontuur aanpak.