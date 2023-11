Nuwe en bekostigbare speelstoele vir Black Friday: 'n nader kyk

Op soek na 'n gemaklike speelstoel wat nie die bank sal breek nie? Ons het jou gedek met twee wonderlike opsies hierdie Swart Vrydag. Of jy nou 'n PC Gamer-entoesias is of met 'n beperkte begroting is, daar is 'n stoel wat by jou behoeftes pas. Kom ons duik in die besonderhede.

Eerste aan die beurt is die Secretlab Titan Evo, tans geprys teen $519 op Secretlab se webwerf. Alhoewel dit dalk steil lyk, is dit net $10 meer as die laagste prys wat ons hierdie jaar gesien het. Hierdie stoel het gloeiende resensies ontvang vir sy uitsonderlike gemak, wat dit die beste keuse maak vir PC Gamer vir die beste speelstoel. Gemaak met materiaal van hoë gehalte, sal sy duursaamheid jou beïndruk - selfs na jare se gebruik. Die bygevoegde magnetiese kopkussing is die kersie bo-op, wat ekstra ondersteuning en gerief bied.

Aan die begrotingsvriendelike kant het ons die Corsair TC100, beskikbaar vir slegs $190 by Best Buy. Ons voormalige kollega Katie het hierdie stoel vroeër vanjaar hersien, en dit het die vorige beste begrotingskeuse, die Corsair T3 Rush, oortref. Met 'n gemaklike bou en 'n laer prysetiket, is die TC100 'n goeie keuse vir spelers met 'n beperkte begroting.

Jy mag dalk selfs goedkoper speelstoele raakloop, maar pasop vir hul kwaliteit. Ons het 'n paar gesien wat klein, hard en wankelrig is. Terwyl die TC100 se armleunings 'n effense wankel kan hê, blink dit uit in die areas wat werklik saak maak. Om die regte balans tussen prys en kwaliteit te vind is van kardinale belang, en die TC100 lewer.

Ter afsluiting, beide die Secretlab Titan Evo en die Corsair TC100 bied uitstekende opsies vir gamers wat op soek is na hoë-end gerief of bekostigbare keuses tydens hierdie Swart Vrydag. Alhoewel ons nie anders kan as om die luukse Herman Miller Embody te noem nie, maak sy steil prysetiket dit vir die meeste onrealisties. Wees verseker, hierdie twee stoele is elke sent werd en sal jou spelervaring verbeter sonder om die bank te breek.

FAQ

V: Is hierdie stoele geskik vir lang speelsessies?

A: Ja, beide die Secretlab Titan Evo en die Corsair TC100 is ontwerp met lang speletjiesessies in gedagte, wat hoë vlakke van gemak en ondersteuning bied.

V: Kan ek goedkoper speelstoele vind as die Corsair TC100?

A: Alhoewel goedkoper opsies bestaan, wees versigtig vir die kwaliteit. Goedkoper stoele kan nie gerief, duursaamheid en ergonomiese kenmerke hê nie.

V: Kom hierdie stoele met waarborge?

A: Ja, beide die Secretlab Titan Evo en die Corsair TC100 kom met waarborge om jou belegging te beskerm.

V: Is hierdie stoele geskik vir verskillende liggaamstipes?

A: Ja, hierdie stoele is ontwerp met verstelbare kenmerke om verskillende liggaamstipes en -groottes te akkommodeer.

V: Kan ek hierdie stoele probeer voordat ek dit koop?

A: Ongelukkig kan die beskikbaarheid van persoonlike proewe verskil. Kontak jou plaaslike speelstoelkleinhandelaars om te sien of hulle enige proefopsies bied.

