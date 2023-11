Nuwe vrystelling: Bettinardi BB Series Putters vir 2024

Bettinardi, bekend vir hul premium vakmanskap en klassieke ontwerpe, stel 'n opgedateerde reeks putters bekend vir 2024. Die BB-reeks putters, geliefd onder gholfspelers wat die gevoel van 'n gemaalde putter en klassieke vorms waardeer, het aansienlike verbeterings ondergaan.

Belangrike kenmerke:

– Gemaal uit 'n blok 303 vlekvrye staal by Bettinardi se fasiliteit in Tinley Park, Illinois, wat presisie en kwaliteit verseker.

– Die Perpetual Flymill Face freespatroon, bestaande uit delikate diamante oor die slaanarea, verbeter gevoel en bevorder 'n gladder rol.

– Deur die grootte en vorm van kritieke komponente soos die buffers, rugflense en skouers strategies aan te pas, is die gewigverspreiding geoptimaliseer. Hierdie verskuiwing in gewig herverdeel die swaartepunt na die middel van die gesig vir verbeterde stabiliteit en vergifnis.

– 'n Black Pearl PVD-afwerking verminder glans, wat 'n skoon en kompakte voorkoms by adres bied.

Vrae:

V: Wie is die teikengehoor vir die Bettinardi BB-reeks se putters?

A: Die BB-reeks putters is ontwerp vir gholfspelers wat klassieke vorms en die uitsonderlike gevoel van 'n gemaalde putter waardeer.

V: Wat is uniek aan die Perpetual Flymill Face freespatroon?

A: Die delikate diamantpatroon op die slaanarea verbeter gevoel en bevorder 'n vinniger balrol deur gly te verminder.

V: Hoe verbeter die gewigverspreidingsaanpassing prestasie?

A: Deur die grootte en vorm van kritieke komponente strategies aan te pas, word die gewig van die hosel verreken, wat 'n meer gesentreerde swaartepunt en verbeterde stabiliteit moontlik maak.

V: Hoe baat die Black Pearl PVD-afwerking gholfspelers?

A: Die Black Pearl PVD-afwerking verminder glans, wat 'n slanke en skoon voorkoms by die adres skep.

Met die opgedateerde Bettinardi BB-reeks se putters kan gholfspelers uitsonderlike vakmanskap, uitstaande gevoel en verbeterde prestasie op die setperke verwag. Of jy nou 'n klassieke lem of 'n middelgrootte hamer verkies, die BB-reeks het opsies om by verskillende slagtipes te pas. Verhef jou putspeletjie met die tydlose ontwerp en presisie-ingenieurswese van Bettinardi se nuutste aanbieding.

