Oorheers die slagveld met die Ultimate Longbow Loadout in Call of Duty Warzone

Is jy gereed om verwoesting op jou vyande in Call of Duty Warzone te ontketen? Kyk nie verder as die dodelike Longbow-sluipskuttergeweer nie, en met die regte laai kan jy 'n onstuitbare mag op die slagveld word.

Pasmaak vir maksimum dodelikheid

As dit by die Longbow-laai kom, is die aanhegsels wat u kies, deurslaggewend. Verbeter jou reikafstand en koeëlsnelheid met die Pro-99 Long Barrel, terwyl die FTAC SP-10 Angled Grip jou beter beheer gee oor terugslag en mikstabiliteit. Die FSS OLE-V Laser sal jou mikspoed en stabiliteit verbeter, en die Nought-Z3 Grip en No Stock aanhegsels sal jou algehele mobiliteit verhoog.

Bemeester jou klasopstelling en byvoordele

Om werklik met die Longbow te oorheers, moet jy dit met die regte byvoordele koppel. Rus EOD toe om inkomende plofbare skade te verminder, en Double Time vir verhoogde bewegingspoed. Die Tempered perk sal jou toelaat om vinnig wapenrusting te herstel met net twee plate, wat jou 'n voordeel gee in intense vuurgevegte. Laastens sal Resolute jou die ekstra spoed gee wat jy nodig het om gevaarlike situasies te ontsnap.

Bewapen jouself met die regte toerusting

Om die regte toerusting te hê, kan die verskil maak in die hitte van die stryd. Gebruik die Munition Box om voorraad op ammunisie aan te vul, die Stim taktiese om jouself vinnig te genees, en die Frag Granade vir plofbare vuurkrag.

Ontsluit die Langboog

Om die Longbow-sluipskuttergeweer in die hande te kry, moet jy vlak 25 op jou rekening bereik en die vereiste Armory-uitdagings voltooi. Sodra dit oopgesluit is, kan jy die Longbow by enige laai voeg en die slagveld begin oorheers.

Koppeling met die perfekte sekondêre

Terwyl die Longbow uitblink in langafstandgevegte, is dit belangrik om 'n betroubare sekondêre wapen te hê vir nabye ontmoetings. Oorweeg dit om dit met die WSP Swarm Sub Machine Gun te koppel vir 'n dodelike kombinasie van langafstand-presisie en naby-vuurkrag.

Met die uiteindelike Longbow-laai tot jou beskikking, sal jy 'n krag wees om mee rekening te hou in Call of Duty Warzone. Maak dus gereed, sluit en laai, en maak gereed om jou vyande met ontsag vir jou sluipskuttervaardighede te laat. Sterkte, soldaat!

Vrywaring: Hierdie artikel word op geen manier met die oorspronklike artikel of die speletjie-ontwikkelingsmaatskappy geassosieer nie.