Beste koop skop af na Kersfees Mega-uitverkoping

Best Buy maak gereed vir sy jaarlikse na-Kersfees mega-uitverkoping, wat bekend is as die grootste inkopiedag van die jaar. Kliënte regoor Kanada, insluitend Quebec, kan buitengewone afslag verwag op die nuutste tegnologiese produkte soos TV's, koffiemasjiene en haarversorgingsprodukte van Dyson. Die uitverkoping sal op 24 Desember om 6:00 ET aanlyn begin en is beide in die winkel en aanlyn beskikbaar.

Hierdie jaar moedig Best Buy kliënte aan om vroeg te begin inkopies doen om voordeel te trek uit die beste aanbiedings. Of jy nou die gerief van aanlyn inkopies verkies of die ervaring om 'n fisiese winkel te besoek, die na-Kersfees mega-uitverkoping bied iets vir almal.

Winkel se openingstye kan verskil, maar die meeste winkels sal om 8:00 oopmaak en om 9:00 sluit. Die Sainte-Catherine-winkel in Montreal en die Gatineau-winkel sal egter om 10:00 vm. Gaan asseblief die winkel se openingsure op BestBuy.ca na vir die mees akkurate inligting.

Best Buy bied ook aan mediaverteenwoordigers die geleentheid om te verfilm en beeldmateriaal op te neem van kliënte wat skouspelagtige aanbiedings geniet tydens die megaverkoping. As jy 'n winkel wil besoek en hierdie opwindende oomblikke wil verfilm, kontak asseblief vir Thierry Lopez by [email protected] om reëlings te tref.

Maak gebruik van die na-Kersfees mega-uitverkoping en vind wonderlike aanbiedings op 'n wye reeks produkte. Besoek BestBuy.ca om 'n voorsmakie van die beskikbare afslag te kry en begin om jou inkopietog te beplan!

Kontak:

Thierry Lopez

[EMAIL PROTECTED]