Benchtop-spektrometers kan pirolise-olies doeltreffend ontleed, toon Aston University Studies

'n Onlangse studie wat deur navorsers aan die Aston Universiteit gedoen is, het getoon dat bank-spektrometers pirolise-bio-olies effektief kan ontleed, wat 'n koste-effektiewe alternatief vir hoë-veld spektrometers bied. Pirolise bio-olies word geproduseer deur industriële of landbou-afvalmateriaal aan uiterste hitte te onderwerp, en hulle word toenemend beskou as plaasvervangers vir fossielbrandstowwe. Die ontleding van die komplekse mengsels wat in hierdie bio-olies voorkom, was egter 'n uitdagende en duur taak.

Die samestelling van pirolise bio-olies speel 'n deurslaggewende rol in die bepaling van hul stabiliteit en daaropvolgende behandeling. Veral die teenwoordigheid van suurstofbevattende chemikalieë, soos karbonielgroepe, kan 'n groot impak op die olie se korrosiewe en stabiliteit hê. Hoë-veld kernmagnetiese resonansie (KMR) spektrometrie was die beste metode vir die ontleding van die identifikasie en konsentrasie van chemiese spesies in monsters. Hoëveld KMR-spektrometers is egter duur, met pryse wat wissel van £600,000 10 tot £XNUMX miljoen, en vereis duur kriogene en oplosmiddels.

Om dit aan te spreek, het dr. Robert Evans en sy span by Aston Universiteit die doeltreffendheid van benchtop KMR-spektrometers in die ontleding van pirolise-olies ondersoek. Benchtop-spektrometers, wat permanente magnete gebruik en nie kryogeniese verkoeling benodig nie, is aansienlik goedkoper om te koop en in stand te hou. Alhoewel hulle sensitiwiteit en resolusie verminder het in vergelyking met hoëveldspektrometers, word hulle algemeen in onderriglaboratoriums en navorsing gebruik.

Die studie, wat in samewerking met die Universiteit van Tennessee uitgevoer is, het die resultate wat verkry is van bank-spektrometers vergelyk met dié wat verkry is van hoëveldspektrometers en ander analitiese tegnieke. Die navorsers het pirolise-olies wat van verskeie plante afkomstig is, geëvalueer en gevind dat die bank-spektrometers beter as titrasie-analise vir totale karbonielkonsentrasie presteer het. Hulle het ook ooreenstem met die prestasie van hoëveldspektrometrie in die opsporing van karbonielgroepe, soos ketone, aldehiede en kinone.

Dr. Evans het beklemtoon dat ten spyte van die bekende beperkings van bank-spektrometers, hulle in staat was om KMR-data van soortgelyke gehalte as hoë-veld-spektrometers te verkry. Dit baan die weg vir eenvoudiger, meer koste-effektiewe en meer toeganklike KMR-ontleding van pirolise-olies vir 'n groter verskeidenheid gebruikers.

Oor die algemeen wys hierdie navorsing die potensiaal van bank-spektrometers in die ontleding van komplekse mengsels, wat 'n bekostigbare en doeltreffende oplossing bied vir die bestudering en begrip van pirolise-bio-olies.

Bron: Aston Universiteit, Tang, B., et al. "Kwantitatiewe Laeveld 19F Kernmagnetiese Resonansie Analise van Karbonielgroepe in Pirolise Olies." ChemSusChem. doi:10.1002/cssc.202300625