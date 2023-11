Snapdragon 8 Gen 3: 'n Prestasiekragbron, maar nie sonder nadele nie

Die hoogs verwagte Snapdragon 8 Gen 3 van Qualcomm het beslis opslae gemaak in die slimfoonmark sedert sy bekendstelling 'n paar maande gelede. Met sy indrukwekkende werkverrigtingvermoëns het dit die skyfiestel van keuse geword vir baie vlagskip Android-toestelle. 'n Onlangse evaluering het egter aan die lig gebring dat hierdie kragtige verwerker dalk op een belangrike gebied ontbreek: doeltreffendheid.

Bekende tegnologie-beoordelaar, Golden Reviewer, het 'n omvattende ontleding van die Snapdragon 8 Gen 3 onderneem, en spesifiek gefokus op die doeltreffendheid daarvan. Deur gebruik te maak van gestandaardiseerde maatstafinstrumente, het die beoordelaar gevind dat hoewel die skyfiestel met noemenswaardige prestasiewinste spog, die doeltreffendheid daarvan veel te wense oorgelaat het.

Een van die opvallende kenmerke van die Snapdragon 8 Gen 3 is sy nuwe argitektuur, wat twee doeltreffendheidskerns, vyf prestasiekerne en een prima kern insluit. Golden Reviewer se toets het die beduidende prestasie-hupstoot wat die groot kern binne die skyfiestel bied, beklemtoon. Hierdie toename in prestasie kom egter teen 'n koste - doeltreffendheid.

In 'n direkte vergelyking met sy voorganger, die Snapdragon 8 Gen 2, het die jongste iterasie van Qualcomm se vlagskip-skyfiestel 'n hoër gemiddelde kragverbruik per watt getoon. Die Snapdragon 8 Gen 2 spog met 'n gemiddelde verbruik van 4.9 watt in die SPEC-maatstaf, terwyl die Snapdragon 8 Gen 3 gemiddeld 6.27 watt vertoon het. Hierdie afname in doeltreffendheid word verder uitgelig deur die feit dat die maksimum kragverbruik per watt vir die Snapdragon 8 Gen 3 op 11.05 watt aangeteken is.

Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie bevindings moontlik nie die volle potensiaal van die Snapdragon 8 Gen 3 verteenwoordig nie. Kritici het daarop gewys dat vervaardigers van oorspronklike Android-toerusting (OEM's) Qualcomm SoC's verskillend optimaliseer, wat beteken dat die doeltreffendheidtellings van die skyfiestel tussen verskillende slimfone kan verskil .

As ons vorentoe kyk, beloof Qualcomm se komende Snapdragon 8 Gen 4, wat in die nabye toekoms vrygestel sal word, 'n aansienlike opgradering. Die skyfiestel sal die Snapdragon X Elite-platform bekendstel, met die innoverende pasgemaakte Oryon-kerne. Hierdie kerns, wat verantwoordelik is vir die uitstaande prestasie van die Snapdragon X Elite-skyfiestelle, sal ook in die Snapdragon 8 Gen 4 geïntegreer word, wat beide prestasiewinste en doeltreffendheidtellings verbeter.

Met hierdie ontwikkeling kan die gaping tussen die Snapdragon SoC's en Apple vlagskip-skyfiestelle aansienlik toeneem, wat Qualcomm as 'n sterk mededinger in die mobiele verwerkermark posisioneer. Aangesien die bedryf gretig op die bekendstelling van die Snapdragon 8 Gen 4 wag, moet dit nog gesien word of dit die doeltreffendheidsbekommernisse wat deur die Snapdragon 8 Gen 3 geopper is, sal regstel.

