Fantastiese aanbiedings op buiteluggeskenke by Bass Pro Shops Pre-Black Friday-uitverkoping

Op soek na die perfekte geskenk vir jou buitelug-liefdevolle vriende en familie? Bass Pro Shops is hier om jou vakansie-inkopies makliker te maak met sy vroeë aanbiedings op top handelsmerke soos Garmin, Hydro Flask, Osprey, en meer. Maak gereed vir die geskenke-seisoen deur na hierdie ongelooflike voor-Swart Vrydag-aanbiedings te kyk, net vir jou uitgesoek.

Geskenk idees:

– Garmin inReach Mini 2 Satellite Communicator: Nou $100 afslag! Hou jou geliefdes in kontak selfs wanneer hulle buite diens is. Hierdie kompakte satellietboodskapper van Garmin is 'n speletjie-wisselaar. Moenie ons gedetailleerde resensie oor die inReach Mini 2 mis nie om meer te wete te kom oor sy indrukwekkende kenmerke.

- Garmin inReach Messenger: Bespaar $50! Ervaar 'n langer batterylewe vir backcountry-boodskappe. Kyk na ons resensie om te sien hoekom dit 'n moet-hê vir buitelug-entoesiaste is.

– Garmin inReach Mini Handheld GPS Satelliet Communicator: Geniet $120 afslag! Hierdie handheld GPS-kommunikeerder sal jou geliefdes veilig hou en verbind op hul buitelugavonture. Kom meer te wete oor sy vermoëns.

– Osprey Ariel 55 Rugsak vir Dames: Kry 25% afslag! 'n Gerieflike en duursame rugsak wat spesifiek vir vroue ontwerp is. Maak gou en kry hierdie transaksie voor dit weg is.

Begrotingsgeskenke:

– Rumpl Oorspronklike Puffy Buitelugkombers: Bespaar 20%! Bly warm en knus tydens kampuitstappies met hierdie liggewig en inpakbare kombers.

- Hidrofles 20-oz. Wye mond waterbottel: Geniet 23% afslag! Hou jou drankies koud of warm vir ure met hierdie hoëgehalte waterbottel.

– Sea to Summit Big River Dry Bag: Nou 23% afslag! Beskerm jou toerusting teen water en vog met hierdie duursame droë sak van Sea to Summit.

– BioLite Charge PD USB-C Powerbank: Bespaar 37%! Met hierdie draagbare kragbank moet jy nooit weer sonder batterye opraak nie, perfek om jou toestelle onderweg te laai.

– YETI Rambler 16-ons stapelbare pint met MagSlider-deksel: Geniet 25% afslag! Hou jou drankies by die ideale temperatuur met hierdie geïsoleerde pintglas.

– YETI Rambler 14-oz. Beker met MagSlider-deksel: Kry 20% afslag! Teug aan jou gunsteling warm drankies waar jy ook al gaan met hierdie robuuste en stylvolle beker.

Kousvullers:

– Ben se 30% DEET-bosluis- en insekweermiddeldoeke: Bespaar 28%! Hou lastige goggas weg met hierdie gerieflike en doeltreffende insekwerende doekies.

- Sea to Summit X-Mug opvoubare kampbeker: Nou 28% afslag! Geniet jou warm drankies in hierdie kompakte en opvoubare beker, perfek vir kampeeruitstappies.

– Sea to Summit Wilderness Wash: Geniet 40% afslag! Hou jouself skoon en vars met hierdie bio-afbreekbare veeldoelige was.

– Rumpl Everywhere Handdoek: Bespaar 20%! Droog vinnig af met hierdie veelsydige en liggewig handdoek, ideaal vir buitelugavonture.

Moenie hierdie fantastiese aanbiedings by Bass Pro Shops se pre-Black Friday-uitverkoping misloop nie. Vind meer geskenkopsies vir slaapstelsels en kamptoerusting wat sekerlik enige buitelewe-entoesias op jou lys sal verbly.