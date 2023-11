Ballina Skoolkoor skyn by Sligo Jeugkoorfees

’n Skoolkoor van Ballina het welverdiende erkenning gekry vir hul uitstaande prestasie by die Sligo Jeugkoorfees.

St. Mary's Secondary School-koor, onder leiding van Me. Deacy, het hul geweldige talent ten toon gestel met 'n pragtige vertolking van die klassieke liedjie 'Singing in the Rain'. Hul boeiende vertoning het nie net die gehoor verheug nie, maar het ook die beoordelaars beïndruk en vir hulle 'n merkwaardige tweede plek in die kompetisie verseker.

Die skool het met trots hul prestasie op sosiale media gedeel en 'n oorweldigende positiewe reaksie gegenereer. Die video van hul buitengewone optrede het vinnig die harte van kykers vasgevang en hulle betower gelaat deur die koor se harmonieuse stemme en onberispelike musikaliteit.

Die toewyding en harde werk van die skoolkoorlede het vrugte afgewerp, en hul prestasie staan ​​as 'n bewys van hul talent, toewyding en die leiding van hul direkteur. Elke lid van die koor het tot die sukses bygedra, maar spesiale erkenning gaan aan TY-student Aoife Sherry vir haar besonderse begeleidingsvaardighede.

Die Sligo Youth Choral Festival is 'n gewaardeerde geleentheid wat talentvolle jong sangers van regoor die streek bymekaar bring. Die kompetisie bied 'n geleentheid vir deelnemers om hul musikale vermoëns ten toon te stel, by hul eweknieë te leer en terugvoer van ervare beoordelaars te ontvang.

Baie geluk aan St. Mary's Secondary School-koor vir hul merkwaardige prestasie en dat hulle Ballina met so 'n onderskeiding verteenwoordig het. Hulle prestasie is nie net 'n trotse oomblik vir die koorlede nie, maar ook vir die skool en die breër gemeenskap.

Vrae:

V: Waar het die Ballina-skoolkoor die tweede plek behaal?

A: Die Ballina-skoolkoor het 'n tweede plek by die Sligo Jeugkoorfees behaal.

V: Watter lied het die skoolkoor uitgevoer?

A: Die skoolkoor het die klassieke lied 'Singing in the Rain' uitgevoer.

V: Wie het die skoolkoor gelei?

A: Die skoolkoor is deur me. Deacy gelei.

V: Wie is erken vir hul meegaande vaardighede?

A: TY-student Aoife Sherry is erken vir haar uitsonderlike begeleidingsvaardighede.

V: Wat het kykers van die optrede gedink?

A: Die kykers was geboei en betower gelaat deur die koor se harmonieuse stemme en onberispelike musikaliteit.