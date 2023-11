Nuwe Xbox-vrystellingsdatum vir Baldur's Gate 3 onthul

Larian Studios het aangekondig dat die hoogs verwagte vrystellingsdatum vir Baldur's Gate 3 op Xbox Series X|S onthul sal word by The Game Awards 2023. Die ateljee bevestig dat die speletjie nog op koers is vir 'n Desember-vrystelling. Hierdie opwindende nuus kom as 'n welkome opdatering vir Xbox-spelers wat gretig op die koms van hierdie krities bekroonde RPG wag.

Baldur's Gate 3 is aanvanklik 'n paar maande gelede vir PC en PS5 bekendgestel, maar die Xbox-weergawe het 'n paar terugslae ondervind as gevolg van tegniese probleme op die Series S-konsole. Microsoft se beleid is om spelfunksiepariteit oor alle Xbox Series X|S-weergawes te verseker, maar 'n uitsondering is gemaak vir Baldur's Gate 3. Die Series S-weergawe sal nie gesplete skermfunksies ondersteun nie, terwyl die Series X-weergawe hierdie kenmerk sal behou.

Larian Studios het aanhangers gerusgestel dat hulle kan verwag dat die Xbox-weergawe teen die einde van 2023 vrygestel sal word, en met Desember net om die draai, blyk dit dat alles vlot volgens plan vorder.

Boonop het Larian Studios die moontlikheid van nog 'n aflewering in die Divinity: Original Sin-reeks laat deurskemer, maar het duidelik gemaak dat dit dalk nie hul volgende projek is nie. Ten spyte van hul toekomstige pogings, bly die voltooiing van Baldur's Gate 3 hul topprioriteit.

Die Game Awards 2023, geskeduleer vir 7 Desember, beloof om 'n opwindende geleentheid vir spelers wêreldwyd te wees. Baldur's Gate 3 is genomineer vir die gesogte Spel van die Jaar-kategorie, saam met ander hoogaangeskrewe titels soos The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder, en Alan Ontwaak 2.

In 'n resensie deur IGN, is Baldur's Gate 3 beskou as 'n nuwe maatstaf vir CRPG's, wat sy taktiese gevegte, boeiende storie, goed vervaardigde karakters, meeslepende wêreld en lonende verkenning prys.

Vir verdere opdaterings en insigte in die dobbelbedryf, kan jy George Yang volg, 'n ervare vryskutskrywer wat bygedra het tot publikasies soos Insider, Kotaku, NPR en Variety.

FAQ

Wanneer sal Baldur's Gate 3 op Xbox Series X|S vrygestel word?

Die presiese vrystellingsdatum vir die Xbox-weergawe van Baldur's Gate 3 sal by The Game Awards 2023 bekend gemaak word. Die speletjie is geskeduleer vir 'n Desember-vrystelling.

Sal die Xbox Series S-weergawe van Baldur's Gate 3 gesplete skerm ondersteun?

Nee, die Xbox Series S-weergawe van Baldur's Gate 3 sal nie splitscreen-funksionaliteit ondersteun nie. Slegs die Series X-weergawe sal hierdie kenmerk hê.

Is daar 'n kans vir nog 'n Divinity: Original Sin-speletjie?

Terwyl Larian Studios die moontlikheid van nog 'n aflewering in die Divinity: Original Sin-reeks laat deurskemer het, is dit dalk nie hul volgende projek nie. Die ateljee bly gefokus op die voltooiing van Baldur's Gate 3.

Watter ander speletjies word genomineer vir Spel van die Jaar by The Game Awards 2023?

Langs Baldur's Gate 3 sluit die genomineerdes vir Spel van die Jaar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder en Alan Wake 2 in.