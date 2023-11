Die toekoms van fisiese media: Baldur's Gate 3 Fisiese uitgawe aangekondig

Larian Studios het aanhangers opgewonde gemaak deur die vrystelling van die hoogs verwagte fisiese uitgawe van Baldur's Gate 3 aan te kondig. Hierdie luukse uitgawe, beskikbaar vir rekenaar, PlayStation 5 en Xbox Series X in die eerste kwartaal van 2024, bied 'n meeslepende spelervaring soos geen ander nie.

In 'n dapper skuif omhels Larian Studios die toekoms van fisiese media met hierdie vrystelling. Michael Douse, die direkteur van uitgewery by Larian, het hul opgewondenheid oor hierdie eksperimentele benadering uitgespreek. Hulle glo dit verteenwoordig die toekoms van fisiese media vir die ateljee. Die span het geleer uit die Collector's Edition en het hul kennis daarin gestort om onverbeterlike waarde vir spelers te skep.

Die fisiese uitgawe van Baldur's Gate 3: Deluxe Edition sal eksklusief in die Larian-winkel verkoop word. Jy kan reeds jou kopie voorafbestel en die beskikbaarheid daarvan verseker. Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie nie 'n beperkte versamelaarsuitgawe is nie, dus hoef u nie paniekerig te raak as u dit nie dadelik in die hande kan kry nie.

Wat die fisiese Deluxe-uitgawe onderskei, is die bykomende lekkernye wat dit bied. Benewens die groot eksklusiewe speletjieboks en al die bestaande Digital Deluxe-inhoud, sal spelers 'n skatkis van ekstras ontvang. Dit sluit in die oorspronklike klankbaan op 3 CD's, 'n lapwêreldkaart, twee materiaalkolle, twee-en-dertig plakkers, en 'n pragtige Baldur's Gate 3-kunsplakkaat.

Baldur's Gate 3 het welverdiende erkenning en lof ontvang sedert sy amptelike vrystelling op rekenaar in Augustus. Met sewe oorwinnings by die Golden Joysticks en agt benoemings by die komende Game Awards, is Larian Studios ongetwyfeld op 'n wenstreep. Aanhangers kan uitsien na nog 'n opwindende aankondiging by die Game Awards op 7 Desember: die langverwagte Xbox-vrystellingsdatum.

Baldur's Gate 3 het spelers bekoor met sy meesleurende spel, komplekse karakters en lonende verkenning. As jy nog nie hierdie epiese avontuur aangepak het nie, is dit nou die perfekte tyd om in 'n wêreld van fantasie en avontuur te duik.

Vrae:

V: Wanneer sal die fisiese uitgawe van Baldur's Gate 3 vrygestel word?

A: Die fisiese uitgawe sal in die eerste kwartaal van 2024 beskikbaar wees.

V: Waar kan ek die fisiese uitgawe vooraf bestel?

A: Die fisiese uitgawe kan eksklusief by die Larian-winkel voorafbestel word.

V: Watter bykomende ekstras is by die fisiese Deluxe-uitgawe ingesluit?

A: Die fisiese Deluxe-uitgawe bevat die oorspronklike klankbaan op 3 CD's, 'n lapwêreldkaart, twee materiaalkolle, twee-en-dertig plakkers en 'n Baldur's Gate 3-kunsplakkaat.

V: Sal daar 'n versamelaarsuitgawe wees?

A: Nee, die fisiese uitgawe is nie 'n versamelaarsuitgawe nie.