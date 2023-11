Stel Baldur's Gate 3: A Journey to the Xbox bekend

Nadat hy 'n paar sertifiseringsuitdagings met Microsoft teëgekom het, het Larian Studios opwindende nuus vir aanhangers van die gewilde Dungeons & Dragons-gebaseerde rolspel, Baldur's Gate 3. Die speletjie is "op koers" vir 'n Desember-vrystelling op Xbox-konsoles, net 'n paar maande na sy aanvanklike vrystelling op 3 Augustus. Die spesifieke vrystellingdatum sal volgende maand tydens The Game Awards bekend gemaak word.

Die pad om Baldur's Gate 3 na Xbox Series X/S te bring was nie sonder struikelblokke nie. Aanvanklik het die hardeware-beperkings van die Series S 'n probleem vir die implementering van die speletjie se split-screen co-op funksie veroorsaak, aangesien kenmerkpariteit belangrik is oor beide Xbox Series-konsoles. Na 'n produktiewe gesprek tussen Larian-stigter Swen Vincke en Xbox-hoof, Phil Spencer, is 'n besluit egter bereik. Baldur's Gate 3 sal inderdaad die Xbox-platform pryk, maar sonder die gesplete skerm-samewerking op die Series S.

Op 15 November het Larian Studios deur hul X/Twitter-rekening bevestig dat Baldur's Gate 3 steeds geskeduleer is vir 'n Desember-vrystelling, soos belowe. Die ontwikkelaars het 'n Desember-vrystellingsvenster gestol en sal die presiese vrystellingsdatum deur 'n World Premiere-sleepprent by The Game Awards onthul.

Met The Game Awards wat op 7 Desember begin, verwag aanhangers van Baldur's Gate 3 gretig nie net die aankondiging van die Game of the Year-wenner (waarin Baldur's Gate 3 benoem word nie), maar ook die langverwagte debuut van Larian Studios se bekroonde beurt-gebaseerde RPG op die Xbox Series X/S.

Baldur's Gate 3 het groot aandag en lof van beide kritici en aanhangers gekry. Die sukses van die spel het gelei tot vinnige marathons en selfs die skepping van unieke kategorieë vir indrukwekkende prestasies. Sy meesleurende spel en boeiende storielyn het Baldur's Gate 3 stewig gevestig as 'n triomfantlike toevoeging tot die beurt-gebaseerde RPG-genre.

Algemene vrae

1. Wanneer sal Baldur's Gate 3 op Xbox-konsoles vrygestel word?

Die spesifieke vrystellingdatum vir Baldur's Gate 3 op Xbox sal tydens The Game Awards in Desember bekend gemaak word.

2. Hoekom sal die speletjie nie gesplete skerm-samewerking op die Xbox Series S hê nie?

As gevolg van tegniese beperkings van die Series S se hardeware, moes Larian Studios afstand doen van gesplete skerm-samewerking op daardie spesifieke konsole om kenmerkpariteit oor beide Xbox Series-konsoles te handhaaf.

3. Is Baldur's Gate 3 genomineer vir enige toekennings?

Ja, Baldur's Gate 3 is een van die benoemdes vir die gesogte Game of the Year-trofee by The Game Awards.

4. Wat laat Baldur's Gate 3 uitstaan ​​in die RPG-genre?

Baldur's Gate 3 het lof verdien vir sy meesleurende spel, boeiende storielyn en suksesvolle integrasie van die Dungeons & Dragons-heelal in 'n moderne videospeletjie-ervaring.

(Bron: NVT)