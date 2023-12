Stad Bakersfield het $22.5 miljoen-toelae vir gemeenskapsontwikkeling toegeken

By die Bakersfield Senior Sentrum is oggendbingo onderbreek vir 'n belangrike aankondiging: die stad Bakersfield het 'n $22.5 miljoen-toekenning ontvang as deel van die staat se Transformative Climate Communities-program. Die nuus is gelewer deur stadsamptenare wat Maandagoggend by die senior sentrum vergader het.

Die toekenning, getiteld "Suidoos Sterk," is een van vier projekte in die staat wat dieselfde bedrag befondsing sal ontvang. Alhoewel dit $7 miljoen minder ingekom het as wat die stad versoek het, bly amptenare optimisties. Die toekenning sal op 14 Desember voor die staat se Strategiese Groeiraad voorgelê word vir finale goedkeuring.

Jason Cater, die bestuurder by die stad se departement van ekonomiese en gemeenskapsontwikkeling, het gesê dat bouwerk na raming 18 tot 24 maande sal neem ná 'n konsultasietydperk en finansieringsbesprekings. Alhoewel geen begindatum vasgestel is hangende die goedkeuring van die stadsraad nie, hoop die stad om teen die herfs van 2024 met bouwerk te begin. Staatsvereistes maak voorsiening dat bouwerk so vroeg as volgende somer en nie later as 2029 kan begin nie.

Die toekenningsgeld sal gebruik word om verskeie projekte langs 'n 5-myl-korridor in die suidooste van Bakersfield te finansier, wat die behoeftes aanspreek wat deur inwoners geïdentifiseer is. Hierdie projekte sluit in die bou van 'n nuwe Bakersfield Senior Sentrum, verhoogde bekostigbare behuisingsopsies, boomplanting by Martin Luther King Jr. Park, verbeterde openbare vervoer, gemeenskapstuine en die plaveisel van Martin Luther King Jr. Boulevard.

Die middelpunt van die nuwe senior sentrum sal 'n vierverdiepinggebou wees met 36 gesubsidieerde huureenhede, eetgeriewe, kuns- en welstandgeriewe en gedeelde groenruimtes. Boonop sal 'n gesubsidieerde saamrysentrum gevestig word waar seniors voertuie teen 'n bekostigbare tarief kan huur.

Die toekenning sal ook die uitbreiding van bushaltes in die suidoostelike gebied ondersteun, meer direkte roetes skep en pendeltye verminder.

Die Stad Bakersfield se aansoek om die toelae is in Augustus 2021 ingedien, maar die beplanningsproses het in 2017 begin. Bakersfield was onder 16 munisipaliteite wat voorafaansoeke ingedien het, en net ses het uiteindelik projekte ingedien wat aan die staat se kriteria voldoen het.

Die Transformative Climate Communities-program het ten doel om besoedeling te verminder en klimaatsimpakte in histories onderbediende gemeenskappe aan te spreek. Volgens die staat se CalEnviroScreen 4.0-stelsel kwalifiseer verskeie gebiede in Bakersfield vir die program weens hul hoë behoeftes.

Die toekenningsbefondsing sal nie net die senior sentrum en die omliggende gebied verbeter nie, maar ook broodnodige hulpbronne en geriewe vir die gemeenskap verskaf.