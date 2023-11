Fabled Land of Punt: Tracing antieke Egiptiese handel met bobbejane

Antieke Egiptenare het 'n fassinasie met bobbejane gehad en het hulle dikwels met die gode Babi en Thoth geassosieer. Hierdie ape is in gevangenskap gehou, hul skerp snytande is verwyder om die gevaar wat hulle ingehou het, te verminder. Verder is bobbejane algemeen gemummifiseer as offers aan die gode, ten spyte van hul afwesigheid in die natuurlike fauna van Egipte. Die bron van hierdie bobbejane het 'n raaisel gebly, met verhale van hul oorsprong wat uit die mitiese Land van Punt spruit.

In 'n onlangse studie het wetenskaplikes DNS-analise gebruik om lig te werp op die handelsroetes wat deur antieke Egiptenare gebruik is om bobbejane te bekom. Die navorsing, gelei deur die genetikus Gisela Kopp van die Universiteit van Konstanz, Duitsland, het DNS suksesvol onttrek van 'n gemummifiseerde bobbejaan wat terugdateer na die tydperk tussen 800 vC en 540 vC Deur hierdie DNS met dié van bobbejane uit bekende streke te vergelyk, het die navorsers vasgestel dat hierdie bobbejane het uit die hedendaagse kus Eritrea ontstaan.

Historiese rekords het verwys na 'n plek genaamd Adulis wat gedien het as 'n handelssentrum vir Egiptiese handelaars omstreeks 300 vC. ​​Dit was bekend as 'n sentrum vir die handel in eksotiese diere, wat die bewyse van handel tussen antieke Egiptenare en die Land van Punt versterk het. Die bevindinge van hierdie nuwe studie dui daarop dat Adulis en Punt moontlik een en dieselfde was, wat die verband tussen die twee streke verder versterk.

Terwyl hierdie studie waardevolle insigte verskaf oor die handelsroetes van antieke Egipte, erken die navorsers dat verdere steekproefneming en ontleding nodig is vir 'n omvattende begrip. Aangesien hierdie studie een van die eerste antieke DNS-ondersoeke op 'n nie-menslike primaat verteenwoordig, het toekomstige studies oor ander spesies die potensiaal om meer te openbaar oor die uiteenlopende reeks antieke Egiptiese invoere en hul impak op plaaslike biodiversiteit.

Kwelvrae:

V: Waarom is bobbejane deur antieke Egiptenare gemummifiseer?

A: Antieke Egiptenare het bobbejane gemummifiseer as offerandes aan die gode, veral geassosieer met Babi en Thoth.

V: Waar kom bobbejane vandaan in antieke Egipte?

A: Bobbejane was nie natuurlik teenwoordig in Egipte nie. DNS-ontleding dui daarop dat hulle uit die streek van die hedendaagse kus Eritrea verhandel is.

V: Wat stel die bevindinge van hierdie studie oor die Land van Punt voor?

A: Die studie dui aan dat Adulis, 'n handelshawe wat in historiese rekords genoem word, moontlik in dieselfde streek as die legendariese Land van Punt geleë was.

V: Is daar planne vir verdere navorsing oor antieke Egiptiese handel?

A: Die navorsingspan beoog om bykomende monsterneming en ontleding uit te voer om meer data oor bobbejane se oorsprong en handelsroetes in te samel. Hierdie studie verteenwoordig een van die eerste ondersoeke wat antieke DNS-analise op 'n nie-menslike primaat gebruik het.