Babe Ruth se 1914 Rookie Card stel nuwe rekords in Memorabilia Veiling

In 'n onlangse aanlyn veiling het Babe Ruth se 1914 Baltimore News nuwelingkaart 'n verstommende $7.2 miljoen behaal, insluitend die koper se premie. Hierdie verkoping is 'n beduidende prestasie in die sportmemorabilia-industrie, wat Ruth se blywende nalatenskap meer as 75 jaar na sy dood bevestig.

Volgens Brian Dwyer, die president van Robert Edward Auctions, dra die kaart se rariteit en herkoms by tot die geweldige waarde daarvan. Met slegs 10 bekende voorbeelde wat bestaan, word die Babe Ruth nuwelingkaart beskou as een van die belangrikste in bofbalgeskiedenis.

Hierdie veiling het vorige rekords verpletter, wat dit die duurste item maak wat nog ooit verkoop is wat verband hou met die legendariese speler. Dit het ook die derde hoogste prys wat nog vir 'n sportkaart betaal is, behaal, wat naby aan die tweede hoogste syfer van $7.25 miljoen gekom het vir 'n T206 Sweet Caporal Honus Wagner-kaart wat in Augustus 2022 opgeveil is. 1952 Topps Mickey Mantle-kaart, wat vroeër vanjaar vir $12.6 miljoen verkoop is.

Die historiese waarde van die 1914 Baltimore News nuweling-kaart lê nie net in Babe Ruth se status as 'n bofbal-ikoon nie, maar ook in sy verband met 'n vervloë era. Die kaart was deel van 'n stel met spelerbeelde op die voorkant en spanskedules agterop. Dit is veral merkwaardig dat Ruth tydens sy vroeë jare by die Boston Red Sox in hierdie stel vasgevang is, aangesien hy reeds op die ouderdom van 19 prominensie verwerf het. Daar word geglo dat die kaarte as 'n gratis insetsel in die koerant Baltimore News versprei is. .

Voor die veiling was die kaart sedert 1998 by die Babe Ruth-geboorteplek en -museum in Baltimore uitgestal. Met die vorige verkoop in Junie 2021 het dit vir $6 miljoen aan 'n private versamelaar in Florida gegaan.

Hierdie verkoping was die hoogtepunt van Robert Edward Auctions se herfsverkoping, wat rekordgetalle opgelewer het. Met 'n totaal van 93,151 22.1 bod van 'n rekordgetal bieërs, het die veilingshuis meer as $30 miljoen se verkope behaal, die hoogste in XNUMX jaar van bedryf. Hierdie indrukwekkende opkoms dui daarop dat die sportversamelbare mark aanhou floreer.