Ontdek prettige en uitdagende woordspeletjies vir jou slimfoon

Is jy verveeld en soek jy 'n vermaaklike speletjie om op jou slimfoon of tablet te speel? Kyk nie verder nie! Ons stel 'n splinternuwe woordspeletjie bekend wat jou ure lank vasgehaak sal hou. Met GuessWord kan jy jou woordeskatvaardighede op die proef stel terwyl jy 'n ontploffing geniet.

In hierdie verslawende speletjie sal jy 'n reeks prente kry wat 'n spesifieke woord of frase verteenwoordig. Jou doel is om die prentjie-leidrade te ontsyfer en die korrekte woord te raai. Elke vlak word geleidelik meer uitdagend, wat verseker dat jy nooit verveeld raak nie.

Die beste deel? GuessWord is versoenbaar met beide iOS- en Android-toestelle, sodat jy dit op jou voorkeurplatform kan geniet. Of jy nou in die ry wag, op jou middagete, of bloot by die huis ontspan, hierdie speletjie is die perfekte manier om die tyd te verwyl.

Vrae:

V: Hoe laai ek GuessWord af?

A: Besoek eenvoudig die App Store of Google Play Winkel op jou slimfoon of tablet en soek vir "GuessWord." Tik op die aflaai-knoppie, en jy sal binne 'n japtrap gereed wees om te speel.

V: Is GuessWord gratis om te speel?

A: Ja, die speletjie is gratis om af te laai en te speel. Daar kan egter inprogram-aankope beskikbaar wees vir bykomende kenmerke of om advertensies te verwyder.