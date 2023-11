Vroeë voëlmigrasies wat in antieke Australiese voëlspore geopenbaar is

Melissa Lowery van Australië se Monash Universiteit het 'n merkwaardige ontdekking in 2020 gemaak. Gefossileerde spore wat in suidelike Australië gevind is, lewer bewyse van vroeë voëlmigrasies wat meer as 120 miljoen jaar terug dateer. Hierdie spore, beskryf in 'n onlangse studie gepubliseer in PLOS One, openbaar die teenwoordigheid van prehistoriese voëls, wat hulle die oudste voëlvoetspore maak wat nog ooit in Australië gevind is.

Om voëlspore te onderskei van dié wat deur klein nie-voël-dinosourusse gemaak word, is geen maklike taak nie. Voëls is immers dinosourusse en het tipies viertonige voetspore, net soos hul dinosourusfamilie. Daar is egter sekere kenmerke wat navorsers help om tussen die twee te onderskei. Die voëlspore wat in Australië gevind word, voldoen aan hierdie kriteria, met klein, dun en drietonige voetspore wat negentig grade oorskry.

Wat hierdie snitte selfs meer interessant maak, is hul ligging. Toe die voetspore gemaak is, was Australië verder suid en met Antarktika verbind. Die poolomgewing was vir 'n groot deel van die jaar koud en donker, tog wys die spore dat verskeie voëlspesies die gebied herhaaldelik besoek het. Navorsers meen dat die voëls waarskynlik aangetrokke was na die riviervloedvlaktes tydens poolsomers toe insekte en ongewerwelde diere volop was.

Soortgelyk aan moderne migrerende voëls, het hierdie Krytvoëls waarskynlik gereis op soek na kos. Die rotse bevat ook gate wat geskep is deur klein wesens wat langs die kus gewoon het, wat die idee wat die voëls besoek het gedurende 'n seisoen van volop hulpbronne verder ondersteun.

Terwyl meer bewyse nodig is om die seisoenale migrasies van hierdie antieke voëls te bevestig, is die huidige bevindings dwingend. Die feit dat hierdie fossielspore voor enige ander voëlfossiele voorkom wat in Australië of antieke Antarktika gevind is, is betekenisvol. Hierdie spore bied waardevolle insigte oor hoe voëls in poolomgewings kon floreer tydens die Era van Dinosourusse.

Vrae:

V: Wat is die betekenis van die gefossileerde voëlspore wat in suidelike Australië gevind word?

A: Die spore is die oudste voëlvoetspore wat ooit in Australië ontdek is en bied insig in vroeë voëlmigrasies.

V: Hoe kon navorsers onderskei tussen voëlspore en nie-voëldinosourusspore?

A: Voëlspore is gewoonlik kleiner, dunner en het drie gewigdraende tone wat wye hoeke vorm van meer as negentig grade.

V: Waarom het die antieke voëls waarskynlik die gebied besoek?

A: Hulle was waarskynlik aangetrokke tot die rivier-vloedvlaktes gedurende poolsomers toe insekte en ongewerwelde diere volop was.

V: Wat sê hierdie ontdekking vir ons oor voëls tydens die Era van Dinosourusse?

A: Dit wys dat voëls gedurende hierdie tydperk in poolomgewings kon floreer.