Antieke voëlspore in Australië daag die verspreiding van vroeë voëls uit

’n Onlangse studie het aan die lig gebring dat vroeë voëls so vroeg as 120 miljoen jaar gelede in suidelike poolomgewings kon floreer. Hierdie ontdekking, gepubliseer in die ooptoegangjoernaal PLOS ONE deur Anthony Martin van Emory Universiteit en sy span, werp lig op die verspreiding van vroeë voëls en bied nuwe insigte oor hul vermoë om by verskillende ekosisteme aan te pas.

In die verlede het paleontoloë gesukkel om bewyse van vroeë voëls in suidelike kontinente te vind. Die navorsers agter hierdie studie het egter 'n reeks voëlvoetspore van die Vroeë Kryttydperk in die Wonthaggi-formasie van Victoria, Australië, ontdek. Hierdie 27 voetspore vertoon kenmerke wat aan voëls toegeskryf kan word en dui op die teenwoordigheid van verskeie voëlspesies, insluitend van die grootstes wat uit die Krytydperk bekend is.

Wat veral merkwaardig is, is dat hierdie voetspore die oudste bekende bewyse verskaf van voëls wat in Australië en ander dele van antieke Gondwana woon. Die spore verteenwoordig ook die oudste bewyse van voëls wat in antieke poolomgewings floreer. Dit betwis vorige aannames oor die verspreiding van vroeë voëls en dui daarop dat hulle moontlik meer volop in suidelike streke was as wat voorheen gedink is.

Die navorsers stel voor dat hierdie voëls die gebied moontlik seisoenaal besoek het, moontlik as deel van 'n trekroete. Hierdie bevinding laat vrae ontstaan ​​oor hoe vroeë voëls oor verskillende landmassas en biome versprei het en beklemtoon die behoefte aan verdere verkenning van Gondwanan-landmassas op soek na bykomende vroeë voëlfossiele.

"Ons is baie opgewonde om te dokumenteer dat 'n verskeidenheid voëls gedurende die Vroeë Kryttydperk in pool-Australië gewoon het," sê die skrywers. "Maar ons hoop ook dat ons spoorfossielontdekking ander navorsers inspireer om meer Vroeë Kryt-voëlspore elders in die Suidelike Halfrond te soek en te vind."

Hierdie studie brei nie net ons begrip van die evolusionêre geskiedenis van voëls uit nie, maar beklemtoon ook die belangrikheid van spoorfossiele om belangrike inligting oor antieke ekosisteme en dieregedrag te openbaar.

Kwelvrae:

V: Wat is Gondwana?

A: Gondwana is 'n superkontinent wat bestaan ​​het vanaf die Neoproterosoïkum (sowat 1 miljard jaar gelede) tot die Jurassic (ongeveer 180 miljoen jaar gelede) en die suidelike halfrond bedek het.

V: Wat is die betekenis van hierdie voëlvoetspore?

A: Hierdie voetspore verskaf die oudste bekende bewyse van voëls wat in Australië of enige deel van antieke Gondwana woon en in poolomgewings gedurende die Vroeë Krytydperk leef.

V: Hoe is hierdie voetspore ontdek?

A: Die voetspore is gevind in die Wonthaggi-formasie van Victoria, Australië, deur paleontoloë wat navorsing in die gebied doen.

V: Watter implikasies het hierdie studie?

A: Die studie daag vorige idees oor die verspreiding van vroeë voëls uit en dui daarop dat hulle dalk meer volop in suidelike streke was. Dit maak ook nuwe weë oop vir navorsing oor vroeë voëlfossiele in Gondwanan-landmassas.

V: Wat kan ons uit spoorfossiele leer?

A: Spoor fossiele, soos voetspore, verskaf insig in antieke ekosisteme, dieregedrag en die evolusionêre geskiedenis van organismes wat moontlik nie as liggaamsfossiele bewaar word nie. Hulle bied 'n unieke perspektief op vorige lewe op Aarde.