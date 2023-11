Nuwe bewyse onthul oudste voëlvoetspore in Suidelike Halfrond

Melissa Lowery, 'n vrywillige fossieljagter, het 'n merkwaardige ontdekking aan Australië se suidkus gemaak. Terwyl sy na dinosourusfossiele gesoek het, het sy afgekom op wat nou vasgestel is as die oudste bekende bewyse vir antieke voëls in die suidelike halfrond – voetspore wat vir 'n verstommende 120 tot 128 miljoen jaar geduur het.

Lowery, wat aanvanklik met dinosourusspore beskou is, het foto's van haar vonds aan paleontoloog prof Anthony Martin van Emory Universiteit gestuur. Geïnspireerd het Martin die terrein naby Inverloch, Victoria, besoek en gou oortuig geraak dat die spore eintlik voëlvoetspore is. Hierdie opwindende onthulling het Lowery, self 'n ywerige voëlkyker, verheug.

Met drie voorwaartse tone wat wyd versprei is teen 'n hoek van meer as 90 grade, skerp kloue, en sommige met 'n kenmerkende sitklou, het die voetspore onomwonde aan voëls behoort. Hierdie antieke voëls was waarskynlik soortgelyk in grootte aan hedendaagse reiers of oestervangers.

Bewyse dui daarop dat hierdie voëls na die streek gemigreer het, toe geleë naby die suidpool en 'n deel van die Gondwana-superkontinent wat Antarktika ingesluit het. Hulle teenwoordigheid verteenwoordig die vroegste bekende bewyse van voëls in Australië, die suidelike halfrond en die antieke Gondwana-kontinent. Hierdie ontdekking werp lig op wanneer voëls die eerste keer in hierdie deel van die wêreld aangekom het en bied waardevolle insigte oor voëlevolusie.

Die vorige oudste bewyse van voëls in Australië was 'n gefossileerde been wat 105 miljoen jaar terug dateer, wat in die nabyheid van hierdie terrein ontdek is. Interessant genoeg is die eerste Australiese dinosourusfossiel ook in 1903 hier gevind.

Terwyl die voetspore slegs by laagwater sigbaar is en kwesbaar is vir erosie, het navorsers die spore gedokumenteer deur foto's en gooie. Met verloop van tyd sal hierdie antieke afdrukke vir die daaglikse getye verlore gaan, wat die belangrikheid daarvan beklemtoon om dit te bewaar en te bestudeer terwyl hulle nog oorbly.

Die studie wat deur wetenskaplikes van Museums Victoria, Monash Universiteit en Swinburne Universiteit van Tegnologie gedoen is, beklemtoon die belangrikheid van voetspore om prehistoriese ekosisteme te verstaan. Deur beide dinosourus- en voëlvoetspore op dieselfde plek te ondersoek, het navorsers waardevolle bewyse gekry van hierdie twee groepe wat gelyktydig in 'n poolgebied van Gondwana woon.

Die fassinerende geskiedenis van hierdie voëlvoetspore verskaf verdere bewyse van die ongelooflike diversiteit van lewe wat eens ons planeet miljoene jare gelede bewoon het. Hierdie merkwaardige vonds verryk ons ​​begrip van voëlevolusie en beklemtoon die behoefte om voort te gaan om terreine te verken en te beskerm wat die sleutels tot ons planeet se verlede hou.

