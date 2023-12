Vasvang die skoonheid van die Aurora Borealis: Wenners van die 6de jaarlikse Northern Lights Photography Contest

Die pragtige en betowerende beelde van die aurora borealis, ook bekend as die Noorderligte, het mense regoor die wêreld bekoor. In perfekte tydsberekening het Capture the Atlas, 'n reisfotografieblog, onlangs die wenners van sy sesde jaarlikse Northern Lights Photographer of the Year-kompetisie aangekondig.

Vanjaar se kompetisie het asemrowende foto's van die aurora in verskeie kleure vertoon, insluitend rooi, pers, geel en die klassieke groen. Hierdie betowerende vertonings van die noordelike ligte is die gevolg van die son se magnetiese aktiwiteit, wat na verwagting sy hoogtepunt in 2024 tydens die sonmaksimum sal bereik. Hierdie verhoogde sonaktiwiteit het meer gereelde en intense aurora-waarnemings moontlik gemaak, selfs in streke verder suid as gewoonlik.

Fotograwe van regoor die wêreld het aan die kompetisie deelgeneem en merkwaardige beelde in lande soos Wallis, die Verenigde State, Kanada, Duitsland, Italië, Finland, Noorweë, Ysland, Rusland, Australië en Nieu-Seeland geneem. Hierdie talentvolle fotograwe het duur toerusting en lang blootstellings gebruik om die ware prag van die aurora ten toon te stel.

Dit is egter belangrik om daarop te let dat sommige van die helder kleure en besonderhede wat in hierdie foto's gesien word, dalk nie met die blote oog sigbaar is nie. Die kamera se lang blootstellingstyd oordryf die uitsig, verbeter die kleure en laat die Noorderligte meer lewendig lyk.

Vir diegene wat die aurora borealis eerstehands wil aanskou, is die beste plan om na die Noordpoolsirkel te gaan. Plekke soos Alaska, Noord-Kanada, Ysland, Noorweë, Swede en Finland bied meer betroubare en intense vertonings van die noordelike ligte.

So, sit terug en verdiep jouself in hierdie buitengewone beelde van die Noorderligte wat op onverwagte plekke geneem is. Van die Dolomiete in Italië tot die Death Valley in die Verenigde State, hierdie foto's vervoer ons na die magiese wêreld van die aurora borealis. Laat hierdie beelde jou inspireer om jou eie avontuur aan te pak om die asemrowende skoonheid van die Noorderligte te aanskou.