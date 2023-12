Stad Columbus voer interne oudit op die departement van finansies uit

Die Columbus-stadsraad het onlangs 'n interne oudit oor die departement van finansies voltooi, wat 'n paar kommerwekkende bevindings ontbloot het. Die oudit, wat in Julie begin is, het ten doel gehad om die finansiële transaksies en prosesse binne die departement te evalueer. Ná vyf maande se ondersoek het die ouditverslag beduidende teenstrydighede en twyfelagtige praktyke aan die lig gebring.

Een van die mees kommerwekkende ontdekkings in die oudit was die teenwoordigheid van onverwerkte tjeks wat so ver terug as 2006 dateer. Sake-eienaars wat tjeks ingedien het om hul lisensies te hernu, het gevind dat die betalings nooit by die bank inbetaal is nie. Baie van hierdie tjeks is as verouderd beskou en is oor die jare vergete. Dit was nie net van toepassing op besigheidslisensies nie, maar ander gebiede soos pandjieswinkeleienaarskap is ook geraak.

Stadsraadslede was geskok oor die bevindings en beskryf dit as 'n ernstige saak van nalatigheid. Die ondersoek het kommer laat ontstaan ​​oor aanspreeklikheid en interne beheermaatreëls binne die departement van finansies. Dit is duidelik dat iemand of 'n groep individue verantwoordelik gehou kan word vir hierdie oorsig.

Die direkteur van finansies, Angelica Alexander, het egter sommige van die eise wat in die oudit gemaak is, betwis. Sy het nie saamgestem met die gerapporteerde bedrag van onafgehaalde fondse nie, en verklaar dat dit onakkuraat as $45.1 miljoen aangegee is. Volgens Alexander sal 'n meer akkurate syfer $2.5 miljoen wees. Sy het aangevoer dat alle transaksies gekatalogiseer is en dat die stad se bankrekening die regte hoeveelheid kontant weerspieël.

Die botsende perspektiewe tussen die interne ouditeur en die direkteur van finansies laat verdere vrae ontstaan ​​oor die akkuraatheid van die finansiële rekords en die doeltreffendheid van die finansiële departement se prosesse.

Die voltooiing van hierdie interne oudit beklemtoon die behoefte aan verhoogde deursigtigheid en verbeterde finansiële bestuur binne die Stad Columbus. Die bevindinge moet dien as 'n wekroep vir die administrasie om hierdie kwessies stiptelik aan te spreek om die integriteit van die departement van finansies te verseker en die publiek se vertroue te herwin.

Bron: WTVM (kopiereg 2023)