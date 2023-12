Atomic Heart se tweede DLC “Trapped Limbo” sal in 2024 vrygestel word

By

In opwindende nuus vandag, het uitgewer Focus Entertainment en ontwikkelaar Mundfish die vrystellingsdatum aangekondig vir die hoogs verwagte tweede DLC vir Atomic Heart. Met die titel "Trapped Limbo," sal die DLC op 6 Februarie 2024 bekendgestel word.

Deur die storie van die hoofspeletjie en die eerste DLC, "Annihilation Instinct" voort te sit, verken Trapped Limbo 'n ander einde terwyl dit onmiddellik na die gebeure van die hoofspeletjie plaasvind. Spelers sal die geleentheid kry om in die dieptes van P-3 se gedagtes te reis, hom by te staan ​​terwyl hy uitdagende platforms navigeer en die geheime van beide sy verlede en die wêreld van Limbo ontbloot.

Om die aankondiging van die vrystellingdatum te vergesel, het Focus Entertainment ook 'n nuwe lokprent onthul wat die opwindende spel en meesleurende wêreld wys wat op spelers in Trapped Limbo wag. (Skakel na die lokprent)

Aanhangers wat gretig op die volgende Atomic Heart DLC wag, het hierdie aankondiging verwag sedert die teaser-sleepprent tydens die Tokyo Game Show 2023 vrygestel is. Die Trapped Limbo DLC sal beskikbaar wees vir diegene wat die Atomic Pass gekoop het, sowel as spelers wat die Gold besit. of Premium-uitgawes van Atomic Heart.

Atomic Heart is wyd geprys vir sy unieke, atompunk-geïnspireerde omgewing en sy vermoë om spelers te boei met sy verbeeldingryke storievertelling. IGN het die speletjie beskou as 'n "hoogs verbeeldingryke poging om aan te gaan waar mense soos BioShock opgehou het." Met Trapped Limbo kan spelers 'n voortsetting verwag van dieselfde kwaliteit en meeslepende ervaring wat die hoofspeletjie so geliefd gemaak het.

Terwyl ons gretig die vrystelling van Trapped Limbo verwag, maak seker dat jy jou kalenders vir 6 Februarie 2024 merk. Die reis na P-3 se gedagtes en die geheimenisse van Limbo wag, wat 'n onvergeetlike avontuur vir aanhangers van Atomic Heart beloof.