Ervaar Nostalgie met die opgeknapte Atari 2600+

As jy al ooit na die nostalgiese spelervaring van die Atari 2600 gesmag het, maar na moderne verbeterings verlang, dan is die Atari 2600+ die perfekte oplossing vir jou. Hierdie herontginde konsole bring die klassieke hardeware tot moderne standaarde, en bied HDMI-ondersteuning, nuwe patrone en selfs verenigbaarheid met oorspronklike patrone uit die 1980's.

Terwyl die Atari 2600+ sy ikoniese beeldmateriaal behou wat verbeelding van die speler se kant vereis, het die speletjies self die toets van die tyd deurstaan. Met eenvoudige kontroles en responsiewe insette is dit steeds 'n aangename en verslawende ervaring om titels soos Video Pinball en Breakout op hierdie konsole te speel.

Terwyl die Atari 2600+ sy meriete het, is daar 'n paar ontwerpfoute wat potensiële kopers kan afskrik. Die saamgevoegde joystick-beheerder is byvoorbeeld gekritiseer omdat dit styf en ongemaklik is om te gebruik. Boonop kan die plasing van die beheerderpoorte aan die agterkant van die konsole getrou wees aan die oorspronklike model, maar blyk ongerieflik te wees met die net-bedrade beheerders.

Die Atari 2600+ word op 17 November vrygestel en is tans beskikbaar vir voorafbestelling teen 'n prys van $129.99 / £99.99. Die basispakket sluit die konsole, 'n CX40+-joystick en 'n 10-in-1-speletjiepatroon in. Bykomende patrone kan apart gekoop word vir $29.99 / £24.99 elk. Belangstellende kopers kan hul aankoop doen vanaf die amptelike Atari 2600+ winkelbladsy of deur kleinhandelaars soos Amazon.

Vir 'n verbeterde spelervaring bied Atari ook 'n Paddle Pack wat twee CX30+-roeibeheerders en 'n 4-in-1-speletjie-patroon insluit vir $39.99 / £29.99.

Die nuwe Atari 2600+ behou die klassieke voorkoms en gevoel van die oorspronklike model terwyl dit sy grootte en gewig verminder. Sy houtkorrelpaneel wat aan die voorkant kyk, voeg 'n tikkie nostalgie by, wat die robuuste swart plastiek van die konsole komplementeer. Die insluiting van dip-skakelaars aan die voorkant stel gebruikers in staat om maklik te wissel tussen krag, kleur, monochroom-skerm, speletjie-terugstellings en verskillende modusse.

Aan die agterkant van die konsole vind u die kontroleerderpoorte, HDMI-poort, USB-C-poort vir krag en moeilikheidskakelaars. Alhoewel die plasing van die poorte 'n bietjie ongerieflik kan wees, dra die vermoë om tussen wyeskerm en die oorspronklike 4:3-resolusie te wissel tot die egtheid van die spelervaring.

Ten slotte bied die Atari 2600+ 'n moderne kinkel aan klassieke speletjies, wat spelers in staat stel om hul gunsteling Atari-titels te herbesoek. Alhoewel ontwerpfoute bestaan, maak die verenigbaarheid daarvan met oorspronklike patrone en die opsie om bykomende speletjies te koop dit 'n waardevolle aankoop vir aanhangers van retro-speletjies.

Algemene vrae (FAQ)

1. Kan ek oorspronklike Atari 2600-patrone op die Atari 2600+ speel?

Ja, die Atari 2600+ is versoenbaar met oorspronklike patrone uit die 1980's, wat jou toelaat om die klassieke spelervaring te herleef.

2. Kan ek alternatiewe beheerders met die Atari 2600+ gebruik?

Ongelukkig het die Atari 2600+ nie 'n USB-poort vir alternatiewe beheerders nie. Die saamgevoegde joystick-beheerder is die primêre invoermetode vir die meeste speletjies.

3. Waar kan ek die Atari 2600+ koop?

Die Atari 2600+ kan vooraf bestel word vanaf die amptelike Atari 2600+ winkelbladsy of deur kleinhandelaars soos Amazon.