Ster soos die son "Herhaaldelik versnipper en verbruik" deur Black Hole

Wetenskaplikes van die Universiteit van Leicester het 'n opwindende ontdekking gemaak oor 'n ster wat 500 miljoen ligjare ver geleë is. Die ster, genaamd Swift J0230, word herhaaldelik versnipper en deur 'n swart gat verteer, wat gereelde liguitbarstings elke 25 dae veroorsaak. Hierdie verskynsel, bekend as 'n gety-ontwrigting gebeurtenis, vind gewoonlik plaas wanneer 'n swart gat 'n ster verteer. In hierdie geval word die ster egter net gedeeltelik vernietig, wat herhaalde uitstoot tot gevolg het.

Die navorsers het bevind dat die reëlmaat van die ster se vrystellings tussen twee tipes uitbarstings val: dié wat elke paar uur voorkom en dié wat elke jaar of so voorkom. In plaas daarvan om soos verwag te verval, sal Swift J0230 vir sewe tot 10 dae helder skyn voordat dit skielik afgeskakel word, en hierdie proses ongeveer elke 25 dae herhaal.

Hierdie unieke waarneming het 'n ontbrekende skakel verskaf om te verstaan ​​hoe swart gate wentelende sterre ontwrig. Dr. Robert Eyles-Ferris, wat by die studie betrokke was, het opgewondenheid oor Swift J0230 uitgespreek en gesê dat dit 'n "opwindende toevoeging tot die klas van gedeeltelik ontwrigte sterre" is.

Volgens die navorsers dui die modelle van die Swift J0230-uitbarsting daarop dat die ster soortgelyk in grootte as die son is en in 'n elliptiese wentelbaan om 'n laemassa-swartgat in die middel van sy sterrestelsel is. Soos die ster deur die swart gat versnipper en verteer word, word materiaal gelykstaande aan drie Aarde se massa uit sy atmosfeer geruk en verhit. Die intense hitte stel 'n aansienlike hoeveelheid X-strale vry, wat deur NASA se Neil Gehrels Swift Observatory opgespoor is.

Die swart gat wat verantwoordelik is vir die verbruik van Swift J0230 is na raming tussen 10,000 100,000 en 0230 XNUMX keer die massa van die son, wat relatief klein is vir 'n supermassiewe swart gat. Die ontdekking van Swift JXNUMX is moontlik gemaak deur 'n nuwe verbygaande detektor wat deur die Universiteit van Leicester-span ontwikkel is.

Die navorsers glo dat hul ontdekking net die begin is. Hulle verwag om baie meer voorwerpe soos Swift J0230 te vind met hul nuwe instrument en verwag om meer insigte in die gedrag van swart gate en hul interaksies met sterre te ontbloot.

Bronne: Universiteit van Leicester, Nature Astronomy