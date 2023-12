Verlate spoorweë kan omskep word in fietsry- en staproetes

’n Onlangse ondersoek het gevra of die trein steeds langs Stratfordweg/US 158 ry en of die verlate spoorlyne in fietsry- en staproetes omskep kan word. Die antwoord is nee, aangesien treine vir baie jare nie daardie spore gebruik het nie. Spoorwegmaatskappye gee egter selde hul regte-van-weg prys.

Ben Woeber, die fiets- en voetgangerkoördineerder vir die Stad Winston-Salem Departement van Vervoer, het lig op die saak gewerp. Volgens Woeber, hoewel die spoorlyn dalk onaktief is, het Norfolk Southern dit nie amptelik laat vaar nie. Daarom is daar tans geen geleentheid om 'n roete langs daardie roete te volg nie. Hy het dit gekontrasteer met die ervaring wat die stad gehad het met NCDOT Rail en die Long Branch Trail, waar NCDOT Rail 'n samewerkingsvennoot was in die ontwikkeling van 'n roete langs die spoorkorridor. Planne is aan die gang om hierdie roete verder uit te brei.

Die stad erken die waarde van spoor-roete-projekte, maar is slegs in staat om dit te volg wanneer daar 'n gewillige spoorweg-agentskap as 'n vennoot is. Ongelukkig, in die geval van die Stratford Road/US 158-spoorlyn, bestaan ​​daar tans nie so 'n vennootskap nie.

Die konsep om verlate spoorlyne in stap- en fietsryroetes te hergebruik is egter besig om gewild te word regoor die land. Gemeenskappe besef die potensiaal en voordele van die benutting van hierdie ongebruikte gange. Deur dit in roetes te omskep, skep hulle veilige en genotvolle ruimtes vir individue om op hul vrye tyd te stap, hardloop of fietsry. Hierdie roetes verbind dikwels verskillende woonbuurte, bied alternatiewe vervoerroetes en bevorder 'n aktiewe en gesonde leefstyl.

Alhoewel die betrokke spoorlyn dalk nie tans beskikbaar is vir herbestemming nie, het baie ander gemeenskappe spoor-roete-projekte suksesvol geïmplementeer. Deur samewerking tussen stadsowerhede, spoorwegagentskappe en gemeenskapsorganisasies kan hierdie projekte 'n werklikheid word, wat 'n verskeidenheid ontspannings- en vervoergeleenthede aan inwoners en besoekers bied.