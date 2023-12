Army Corps of Engineers berei voor om Elizabeth-dam te verwyder, en skep geleenthede vir bootvaarders en vis

Die Army Corps of Engineers maak gereed vir die sloping van die ou Elizabethdam in 2024. Terwyl die verwydering van die dam na verwagting kommersiële navigasie op die rivier sal verbeter, is daar kommer oor die impak daarvan op vishabitats. Om potensiële ontwrigtings te versag, het die Army Corps of Engineers 'n massiewe hyskraan gebruik om emmers rots in die Monongahela-rivier naby Elizabeth Borough te stort.

Die hoofdoel van hierdie projek is om te vergoed vir die verlies van die stertwater-effek wat veroorsaak word deur die dam se verwydering. Die afwesigheid van die dam sal kilometers van die rivier oopmaak vir bootvaart, ontspanningsaktiwiteite en onbelemmerde visgang. Volgens Kristina Shultz, 'n bioloog by die US Army Corps of Engineers, sal die verwydering van die dam 'n verskeidenheid visspesies soos snoesbaars, baars en muskiete bevoordeel.

Die gedeponeerde rots sal visriwwe skep, wat noodsaaklike habitats vir visse in die gebied verskaf, veral gedurende die paaiseisoen. Hierdie inisiatief is nie eksklusief vir die Elizabethdam nie; daar sal altesaam 73 riwwe oor vyf segmente van Braddock tot Charleroi wees. Hierdie ontwikkeling is nie net opwindend vir vis nie, maar ook vir bootvaarders en ontspanningsgebruikers van die laer Monongahelarivier, aangesien dit hul ervaring op die water sal verbeter.

Terwyl ontspanningsbootvaarders die Monongahela-rivier aandurf, sal hulle bewus moet wees van hierdie rotsriwwe. Sommige gebiede sal vlakker klaring van ongeveer drie voet hê. Bootvaarders word aangeraai om versigtig te wees rondom hierdie strukture en die navigasiekaarte wat op die LRP-webwerf beskikbaar is, te raadpleeg vir veilige navigasie.

Met die verwagte verwydering van die Elizabethdam, streef die Army Corps of Engineers daarna om 'n balans te vind tussen die verbetering van kommersiële navigasie en die behoud van vishabitats. Hierdie projek open nuwe geleenthede vir beide bootvaarders en mariene rivierlewe, wat 'n lewendige en volhoubare ekosisteem op die Monongahela-rivier verseker.