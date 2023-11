Die ontwikkelende konsole-vrystelling van Ark: Survival Ascended

Ark: Survival Ascended, die hoogs verwagte Unreal Engine 5-remake van die gewilde speletjie Ark: Survival Evolved, het opgewondenheid en teleurstelling onder konsolespelers ontlok. Ontwikkelaar Studio Wildcard het 'n vrystellingsdatum vir die Xbox-weergawe aangekondig, terwyl die PlayStation 5-vrystelling terselfdertyd vertraag word.

In 'n onlangse plasing op Twitter het Studio Wildcard bevestig dat Ark: Survival Ascended op 21 November om 9:12 Stille Oseaan / 5:XNUMX Oostelike / XNUMX:XNUMX VK op Xbox Series X en S bekendgestel sal word. Hierdie aankondiging het hoop ingeboesem by Ark-entoesiaste, wat in die verlede skepties was oor die betroubaarheid van Studio Wildcard se vrystellingdatums.

PlayStation 5-spelers sal egter 'n bietjie langer moet wag, aangesien die vrystelling van Ark: Survival Ascended op hierdie platform tot vroeg in Desember uitgestel is. Studio Wildcard noem "sommige probleme" wat tydens die sertifiseringsproses met Sony ondervind is as die rede vir die vertraging. Daar word bespiegel dat spel oor platforms komplikasies kan veroorsaak, maar Studio Wildcard verseker spelers dat hulle ywerig werk om die beste moontlike kruisplatform-ervaring te bied.

Ten spyte van die konsole-vertragings, is die Steam-bekendstelling van Ark: Survival Ascended as suksesvol beskou. Die speletjie het meer as 600,000 XNUMX kopieë in net twee weke na sy vrystelling verkoop. Sommige spelers het egter prestasieprobleme ondervind wat die algehele spelervaring beïnvloed het. Studio Wildcard het hierdie bekommernisse erken en het hom daartoe verbind om dit aan te spreek deur pleisters en opdaterings.

Terwyl Ark: Survival Ascended steeds verbeterings ondergaan, bly sy voorganger, Ark: Survival Evolved, gewild onder spelers. Op die oomblik speel meer mense aktief die oorspronklike speletjie as die herbemeesterde weergawe daarvan.

Of spelers gretig op die vrystelling van die konsole wag of die speletjie op Steam geniet, die wêreld van Ark: Survival Ascended bied 'n opwindende avontuur vol dinosourusse, oorlewingsuitdagings en 'n ontwikkelende spelervaring.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat is Ark: Survival Ascended?

Ark: Survival Ascended is 'n remake van die oorspronklike speletjie Ark: Survival Evolved, ontwikkel deur Studio Wildcard met behulp van Unreal Engine 5. Dit bied 'n meeslepende oorlewingservaring in 'n wêreld wat wemel van prehistoriese wesens.

2. Wanneer sal Ark: Survival Ascended op Xbox vrygestel word?

Ark: Survival Ascended sal op 21 November om 9:12 Stille Oseaan / 5:XNUMX Oostelike / XNUMX:XNUMX VK op Xbox Series X en S vrygestel word.

3. Waarom is die PlayStation 5-vrystelling van Ark: Survival Ascended vertraag?

Die PlayStation 5-vrystelling van Ark: Survival Ascended is tot vroeg in Desember uitgestel weens "sommige probleme" wat tydens die sertifiseringsproses met Sony ondervind is. Studio Wildcard werk daaraan om hierdie probleme op te los en spelers die beste moontlike kruisplatform-ervaring te bied.

4. Het die Steam-bekendstelling van Ark: Survival Ascended enige uitdagings in die gesig gestaar?

Ja, die Steam-bekendstelling van Ark: Survival Ascended het prestasieprobleme ondervind wat die speletjie se vrystelling beïnvloed het. Studio Wildcard het hierdie bekommernisse erken en werk aktief daaraan om dit aan te spreek deur pleisters en opdaterings.

5. Hoe vergelyk die gewildheid van Ark: Survival Evolved met Ark: Survival Ascended?

Ten tyde van die publikasie van hierdie artikel het meer spelers Ark: Survival Evolved aktief gespeel in vergelyking met Ark: Survival Ascended. Met voortdurende verbeterings en opdaterings beloof die herbemeesterde weergawe egter 'n opwindende en ontwikkelende spelervaring.