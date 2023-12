opsomming:

Die vraag of honde selfbewus is, het wetenskaplikes en honde-eienaars lank reeds geïntrigeer. Terwyl sommige argumenteer dat honde 'n vlak van selfbewustheid besit soortgelyk aan mense, glo ander dat hul begrip van self beperk is. Hierdie artikel delf in die konsep van selfbewustheid by honde, ondersoek verskeie studies, deskundige menings en gedragswaarnemings om lig op hierdie fassinerende onderwerp te werp.

Is honde selfbewus?

Die konsep van selfbewustheid verwys na 'n individu se vermoë om hul eie bestaan ​​as apart van die eksterne wêreld te erken. Dit behels 'n gevoel van self, persoonlike identiteit en bewussyn. Terwyl mense wyd aanvaar is as selfbewuste wesens, ontstaan ​​die vraag of honde, ons lojale metgeselle, hierdie kognitiewe vermoë deel.

Verstaan ​​selfbewustheid:

Om selfbewustheid by honde te verstaan, is dit noodsaaklik om te verstaan ​​hoe dit by mense gemeet word. Een algemene metode is die spieël-selfherkenningstoets, waar 'n individu met 'n nie-sigbare kleurstof gemerk word en voor 'n spieël geplaas word. As die individu erken dat die merk op hulself is, dui dit op 'n vlak van selfbewustheid.

Navorsing en studies:

Verskeie studies het probeer om selfbewustheid by honde te ondersoek deur variasies van die spieëltoets te gebruik. Terwyl sommige navorsers beweer dat honde nie hulself in spieëls herken nie, argumenteer ander dat hierdie toets dalk nie geskik is vir honde nie as gevolg van hul afhanklikheid van olfaktoriese eerder as visuele leidrade.

In 'n noemenswaardige studie wat deur Alexandra Horowitz, 'n kognitiewe wetenskaplike en hondegedragdeskundige, uitgevoer is, is honde saam met die reuk van ander honde aan hul eie geur blootgestel. Die resultate het aangedui dat honde meer tyd spandeer het om hul eie reuk te ondersoek, wat 'n vlak van selfherkenning voorstel wat gebaseer is op olfaktoriese leidrade.

Nog 'n studie deur navorsers aan die Universiteit van Helsinki het oogvolgtegnologie gebruik om te ontleed hoe honde beelde van hulself en ander honde waarneem. Die bevindinge het aan die lig gebring dat honde meer op hul eie beelde gefokus het, wat 'n potensiële selfbewustheid aandui.

Deskundige menings:

Kenners op die gebied van hondegedrag en kognisie het verskillende menings oor of honde selfbewus is. Sommige argumenteer dat honde 'n basiese vorm van selfbewustheid besit, terwyl ander glo dat hul begrip van self beperk is tot hul onmiddellike omgewing en sosiale interaksies.

Dr. Brian Hare, 'n bekende honde-kognisienavorser, stel voor dat honde 'n "teorie van gees" het, wat hulle in staat stel om die geestestoestande van ander te verstaan. Hierdie vermoë, voer hy aan, dui op 'n vlak van selfbewustheid.

Gedragswaarnemings:

Honde-eienaars rapporteer dikwels gevalle van selfbewustheid by hul troeteldiere. Honde kan byvoorbeeld verleentheid of skuldgevoelens toon wanneer hulle wangedra betrap word, wat 'n begrip van hul optrede en moontlike gevolge aandui. Daarbenewens is honde waargeneem wat spieëls gebruik om verborge voorwerpe op te spoor of hulself te inspekteer, wat 'n vlak van selfherkenning suggereer.

vrae:

V: Kan honde hulself in spieëls herken?

A: Die vermoë van honde om hulself in spieëls te herken, is 'n onderwerp van debat onder navorsers. Terwyl sommige studies daarop dui dat honde die spieël-selfherkenningstoets druip, argumenteer ander dat hierdie toets dalk nie geskik is vir honde nie as gevolg van hul afhanklikheid van olfaktoriese leidrade.

V: Het honde 'n gevoel van self?

A: Kenners het verskillende menings oor die omvang van 'n hond se selfbewustheid. Terwyl sommige argumenteer dat honde 'n basiese vorm van selfbewustheid besit, glo ander dat hul begrip van self beperk is tot hul onmiddellike omgewing en sosiale interaksies.

V: Hoe toon honde selfbewustheid?

A: Gedragswaarnemings dui daarop dat honde selfbewustheid kan toon deur gedrag soos verleentheid of skuldgevoelens wanneer hulle betrap word dat hulle wangedra. Daarbenewens is honde waargeneem wat spieëls gebruik om verborge voorwerpe op te spoor of hulself te inspekteer, wat 'n vlak van selfherkenning aandui.

Ten slotte, die vraag of honde selfbewus is, bly 'n onderwerp van voortdurende navorsing en debat. Terwyl sommige studies daarop dui dat honde 'n vlak van selfbewustheid het, argumenteer ander dat hul begrip van self beperk kan wees. Verdere navorsing en verkenning is nodig om die kompleksiteite van honde-kognisie te ontrafel en lig te werp op die fassinerende wêreld van ons geliefde viervoetige metgeselle.

Bronne:

– Horowitz, A. (2017). Om 'n hond te wees: volg die hond in 'n wêreld van reuk. Scribner.

– Gallup Jr, GG (1970). Sjimpansees: Self-erkenning. Wetenskap, 167 (3914), 86-87.

– Somppi, S., Törnqvist, H., Hänninen, L., Krause, CM, Vainio, O., & Kujala, MV (2016). Honde vang menslike gaap. Biologiebriewe, 12 (7), 20160314.