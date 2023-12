Skaars reënboogwolke verlig die Arktiese lug

Opsomming: Skouspelagtige reënboogwolke, bekend as polêre stratosferiese wolke (PSC's), verlig al meer as drie dae die lug in die Arktiese gebied. Hierdie kleurryke verskynsels is in Noorweë, Swede, Finland en Alaska, en selfs so ver as Skotland, opgemerk weens 'n ongewone kouekoors. PSC's vorm wanneer waterdamp die stratosfeer binnedring en temperature koud genoeg is vir kondensasie. Hierdie seldsame voorkoms gebeur met toenemende frekwensie in die Arktiese gebied, volgens NASA.

Asemrowende vertoning van kleur in die Arktiese lug

Die Arktiese lug is versier met 'n ontsagwekkende vertoning van reënboogwolke, wat omstanders vir meer as drie opeenvolgende dae boei. Hierdie manjifieke polêre stratosferiese wolke (PSC's) is op verskeie plekke waargeneem, insluitend Noorweë, Swede, Finland en Alaska, wat hul lewendige skakerings selfs so ver as Skotland versprei.

Hierdie asemrowende verskynsel is die gevolg van 'n ongewone koue klap wat die perfekte toestande geskep het vir die vorming van PSC's. Soos waterdamp die stratosfeer binnedring en temperature aansienlik daal gedurende die winterseisoen, kom PSC's na vore as 'n hypnotiserende skouspel. Hierdie wolke is 'n hindernis vir die atmosfeer se verkoelingsproses, aangesien hulle uitgaande langgolfstraling (OLR) vasvang en sommige daarvan terug na die Aarde se oppervlak reflekteer, soos beskryf deur die Nasionale Lugvaart- en Ruimte-administrasie (NASA).

Dit lyk of die frekwensie van PSC-voorvalle in die Arktiese gebied aan die toeneem is, wat die aandag van navorsers wêreldwyd trek. NASA het hierdie neiging noukeurig dopgehou en 'n toename in die waarnemings van hierdie seldsame wolkformasies opgemerk. PSC's kan in twee tipes geklassifiseer word: dié wat bestaan ​​uit 'n mengsel van yskristalle en salpetersuur, wat minder lewendige kleure vertoon, en dié wat uit suiwer yskristalle bestaan, wat die meer aanskoulike en visueel treffende reënboogwolke produseer wat in die onlangse vertoning gesien is.

Gevang deur fotograaf Ramunė Šapailaitė, pragtige beelde van PSC's bo Gran in Noorweë wys die buitengewone skoonheid van hierdie wolke. Deur die skouspel as "skouspelagtig" te beskryf, het Šapailaitė hom verwonder oor die ontploffing van kleure, veral gedurende die oomblikke net voor sononder. Die foto's, geneem met 'n foonkamera, vang die iriserende glinster en reënboogkleure van die PSC's pragtig vas, en dompel kykers in 'n werklik magiese ervaring.

Aangesien hierdie skaars en ontwykende reënboogwolke voortgaan om die Arktiese lug te pryk, dien hulle as 'n herinnering aan die buitengewone wonders van die natuur en die ontsaglike skoonheid wat selfs in die moeilikste omgewings gevind kan word.