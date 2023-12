Arktiese robbe het ingewikkelde neusbene ontwikkel vir oorlewing in koue omgewing

’n Onlangse studie het aan die lig gebring dat Arktiese robbe ’n unieke aanpassing ontwikkel het om in vriespunte te floreer: komplekse, doolhofagtige neusbene. Voorheen was dit bekend dat baie voëls en soogdiere, insluitend mense, dun, poreuse neusbeentjies besit wat maxilloturbinates of nasale concha genoem word, wat deur weefsel bedek is. Hierdie rolagtige strukture verhit en bevogtig lug soos dit die liggaam binnedring, wat hitte- en vogverlies voorkom.

Navorsers aan die Universiteit van Cambridge en die Noorse Universiteit van Wetenskap en Tegnologie het egter ontdek dat Arktiese robbe, spesifiek die baardrob, die mees ingewikkelde maksilloturbinate het wat nog ooit gesien is. Deur CT-skanderings te gebruik, het die span opgemerk dat die neusbene van baardrobbe digter en meer kompleks was as dié van enige ander spesie wat voorheen bestudeer is.

Om die doeltreffendheid van hierdie aanpassing te bepaal, het die wetenskaplikes rekenaarsimulasies uitgevoer wat die baardrob met die Mediterreense monniksrob vergelyk. Resultate het getoon dat die baardrob aansienlik meer hitte en vog by beide -30°C en 10°C behou het in vergelyking met die monniksrob. By -30°C het die monniksrob 1.45 keer meer hitte en 3.5 keer meer water per asem verloor as die baardrob. Net so, by 10 °C, het die monnikrob ongeveer 1.5 keer meer hitte en water verloor as sy Arktiese eweknie.

Die komplekse struktuur van die baardrob se maksilloturbinate is 'n merkwaardige evolusionêre ontwikkeling wat hierdie diere in staat stel om in die harde Arktiese omgewing te oorleef. Deur hitte- en vogverlies tydens asemhaling te verminder, kan die robbe 'n meer stabiele interne liggaamstemperatuur handhaaf en dehidrasie vermy.

Hierdie navorsing verskaf waardevolle insigte oor die aanpassings van Arktiese seediere en beklemtoon die ongelooflike diversiteit van die natuur se oplossings vir omgewingsuitdagings. Om hierdie aanpassings te verstaan, kan bewaringspogings aanhelp en toekomstige tegnologiese vooruitgang geïnspireer deur die natuur inlig.