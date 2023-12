Aanpassing van Arktiese robbe: hoe komplekse neusbene hulle help om die koue te oorleef

opsomming:

Arktiese robbe het 'n merkwaardige aanpassing ontwikkel om vries temperature te weerstaan ​​- ingewikkelde neusbene wat hulle help om hitte te behou. Vorige navorsing het getoon dat talle voëls en soogdiere dun, poreuse neusbeentjies het wat maxilloturbinates of nasale concha genoem word. Soos lug deur hierdie strukture beweeg, verhit en bevogtig die omliggende weefsels die lug voordat dit die longe bereik, en by uitasem verhoed dieselfde roete hitte en vog om te ontsnap. Die kompleksiteit van hierdie nasale bene korreleer met die doeltreffendheid van die proses. ’n Onlangse studie wat deur Matthew Mason en sy span aan die Universiteit van Cambridge gedoen is, onthul egter dat Arktiese robbe, spesifiek baardrobbe, die mees komplekse maksilloturbinate besit wat nog ooit waargeneem is.

Met behulp van CT-skanderings het die navorsers die neusbene van baardrobbe vergelyk met dié van Mediterreense monniksrobbe. Die resultate het getoon dat baardrobbe digter en meer ingewikkelde neusbene gehad het, wat 'n hoogs ontwikkelde struktuur vir hitte- en vogbehoud aandui. Rekenaarmodelle is toe gebruik om die robbe se vermoë om hitte en vog te bewaar by temperature van -30°C en 10°C (-22°F en 50°F) te bepaal. Daar is gevind dat die baardrobbe aansienlik beter gevaar het as die monniksrobbe by beide temperature en minder hitte en water per asem verloor.

Hierdie aanpassing is deurslaggewend vir die oorlewing van Arktiese robbe in hul vriesende habitatte. Dit stel hulle in staat om in koue en droë omgewings te floreer, waar ander spesies sukkel om hitte en vog te bewaar. Signe Kjelstrup van die Noorse Universiteit van Wetenskap en Tegnologie verklaar dat die komplekse neusbeenstruktuur spesifiek ontwikkel het om lewe in die Arktiese gebied moontlik te maak.

Hierdie navorsing werp lig op die merkwaardige aanpassings van Arktiese robbe en verdiep ons begrip van hoe diere by uiterste omgewings aanpas. Dit beklemtoon ook die belangrikheid daarvan om die natuur se skeppings te bestudeer om insigte te verkry wat van toepassing kan wees op verskeie velde, soos biomimetika en termoreguleringsingenieurswese.