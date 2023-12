Nuwe artikeltitel: Die ongelooflike aanpassing van Arktiese robbe om in koue klimate te oorleef

opsomming:

Uiteenlopende artikel:

Die merkwaardige aanpassing van Arktiese robbe om in uiterste koue klimate te oorleef

Arktiese robbe het 'n buitengewone aanpassing ontwikkel om in hul vriesende habitatte te floreer. Verwikkelde en doolhofagtige neusbene, genaamd maksilloturbinate, is in hierdie robbe ontdek. Anders as enige ander diere, oortref die nasale bene van Arktiese robbe in kompleksiteit en digtheid. Navorsers aan die Universiteit van Cambridge het 'n omvattende studie gedoen waarin baardrobbe, wat hoofsaaklik in die Arktiese gebied voorkom, en Mediterreense monniksrobbe vergelyk word. Hierdie baanbrekende navorsing het die voortreflike hitte- en vogbehoudvermoë van die baardrob aan die lig gebring.

Lug wat deur die maksilloturbinate gaan, verwarm en bevogtig die omliggende weefsels voordat dit die longe bereik. Uitasemlug volg dieselfde roete, wat waardevolle hitte en vog effektief vasvang. Daar is waargeneem dat diere wat kouer en droër omgewings bewoon meer ingewikkelde maksilloturbinate besit. Dit geld vir Arktiese rendiere en nou, soos bevestig deur hierdie studie, Arktiese robbe.

Deur rekenaarmodelle te gebruik om die hoeveelheid hitte en water wat deur fisiese prosesse verlore gaan, te ontleed, het wetenskaplikes die robbe se hitte- en vogbehoudvermoë gemeet by temperature van -30°C (-22°F) en 10°C (50°F). Vergelykings het getoon dat die Mediterreense monniksrob 1.45 keer meer hitte en 3.5 keer meer water per asemteug by -30°C verloor het as die baardrob. Net so het die monniksrob by 10 °C ongeveer 1.5 keer meer hitte en water verloor in vergelyking met sy Arktiese eweknie.

Signe Kjelstrup, 'n navorser van die Noorse Universiteit van Wetenskap en Tegnologie, stel voor dat die komplekse struktuur van die maksilloturbinate ontwikkel het om lewe in die Arktiese gebied moontlik te maak. Hierdie aanpassing stel die baardrob in staat om uiterste koue temperature te weerstaan ​​en in sy uitdagende omgewing te oorleef. Hierdie bevindinge verskaf waardevolle insigte oor die merkwaardige maniere waarop diere by hul omgewing aanpas, wat die ongelooflike veerkragtigheid en vindingrykheid van Arktiese robbe beklemtoon.