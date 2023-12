Gunung Padang: Is dit regtig 'n prehistoriese piramide?

’n Omstrede studie wat in Archaeological Prospection gepubliseer is, beweer dat hy oortuigende bewyse gevind het van ’n prehistoriese piramide by die Gunung Padang-terrein in Indonesië, wat tot 27,000 XNUMX jaar gelede dateer. Die studie-outeurs het gronddeurdringende tegnologieë gebruik om verborge kamers en strukture te ontbloot, wat volgens hulle die teenwoordigheid van 'n komplekse en gesofistikeerde megalitiese terrein aandui. Die wetenskaplike gemeenskap is egter verdeeld oor die geldigheid van hierdie aansprake, en die referaat word nou ondersoek.

Argeoloog Flint Dibble van Cardiff Universiteit wek kommer oor die gevolgtrekkings wat deur die skrywers gemaak word. Hy bevraagteken of die gronddeurdringende tegnologieë werklik menslike of hominien-vakmanskap demonstreer, en of die beweerde kamers en formasies bloot natuurlike formasies is wat geskep is deur die beweging en verwering van rotse oor duisende jare.

Daarbenewens is daar skeptisisme oor die afwesigheid van direkte bewyse van menslike aktiwiteit op die terrein gedurende die voorgestelde tydperk. Sonder bevindings soos houtskool of beenfragmente is daar geen rede om te glo dat 'n groot nedersetting meer as 27,000 9,000 jaar gelede in daardie gebied bestaan ​​het nie. Die oudste bekende komplekse samelewings met die vermoë om piramidestrukture te bou is slegs XNUMX XNUMX jaar oud en geleë in hedendaagse Turkye.

Kritici voer aan dat die beweerde prehistoriese piramide nie net ons begrip van antieke beskawings sou herskryf nie, maar ook die lang gevestigde tydlyn van menslike vooruitgang in die Paleolitiese era sou uitdaag. As die Gunung Padang-terrein inderdaad mensgeboude kamers en kamers bevat, sal dit nie net die wêreld se oudste piramide wees deur duisende jare nie, maar ook bewys lewer van die vroegste gebruik van klipmesselwerk.

Terwyl debatte binne die argeologiese gemeenskap voortduur, het die uitgewer van die koerant 'n ondersoek na sy aansprake van stapel gestuur. Hierdie ondersoek kan verdere lig werp op die egtheid en betekenis van die Gunung Padang-terrein. Totdat konkrete bewyse en konsensus bereik word, bly die status van Gunung Padang as 'n prehistoriese piramide 'n onderwerp van intense akademiese debat.