Nuwe SVP van Strategiese Kommunikasie sluit aan by NBCUniversal se mediagroep

NBCUniversal se Media Group het onlangs die toevoeging van Bernadette Simpao as die senior vise-president van strategiese kommunikasie aangekondig. Simpao, 'n voormalige PR-bestuurder by Apple en AMC, sal in haar nuwe rol op streamer Peacock fokus. Haar aanstelling onderstreep NBCUniversal se verbintenis om sy kommunikasiepogings oor verskeie handelsmerke binne die vermaak- en direk-na-verbruiker-afdelings te versterk.

Simpao bring 'n magdom ervaring na haar nuwe pos, nadat sy in sleutelrolle by toonaangewende maatskappye in die bedryf gedien het. By Apple het sy wêreldwye openbare betrekkinge en kommunikasie gelei vir die Apple TV-toepassing en die maatskappy se video- en sportondernemings. Gedurende haar tyd by Apple het Simpao toesig gehou oor groot inisiatiewe soos die bekendstelling van Apple TV+ en die ontwikkeling van stroomdienste soos Major League Soccer se MLS Season Pass.

Voordat hy by Apple aangesluit het, het Simpao die pos van vise-president van korporatiewe kommunikasie by AMC Networks beklee. Haar ampstermyn by Viacom het oor 'n dekade gestrek, waar sy in verskeie kommunikasierolle oor internasionale afdelings, BET-netwerke en Viacom-korporatiewe gewerk het.

Simpao se kundigheid in die bestuur van hoëprofielbekendstellings en vennootskappe sal ongetwyfeld NBCUniversal se kommunikasiestrategieë versterk. Haar uitgebreide agtergrond in korporatiewe kommunikasie, tesame met haar bewese rekord in die bedryf, posisioneer haar goed vir sukses in haar nuwe rol.

Algemene vrae

1. Wat is Bernadette Simpao se nuwe rol by NBCUniversal se Mediagroep?

Bernadette Simpao het by NBCUniversal se Media Group aangesluit as die senior vise-president van strategiese kommunikasie. In hierdie rol sal sy hoofsaaklik op streamer Peacock fokus, terwyl sy ook saam met die PR-spanne oor NBCUniversal se Entertainment- en direkte-na-verbruiker-handelsmerke werk.

2. Watter ervaring bring Bernadette Simpao na haar nuwe pos?

Simpao het 'n uitgebreide agtergrond in skakelwerk en kommunikasie. Sy het voorheen sleutelrolle by Apple beklee, waar sy wêreldwye PR-pogings vir die Apple TV-toepassing en die maatskappy se video- en sportbesighede gelei het. Voor dit het sy as die visepresident van korporatiewe kommunikasie by AMC Networks gedien en in verskeie kommunikasierolle by Viacom gewerk.

3. Wat is van Bernadette Simpao se noemenswaardige prestasies?

Regdeur haar loopbaan het Simpao 'n belangrike rol gespeel in groot bekendstellings en vennootskappe. By Apple het sy toesig gehou oor die wêreldwye bekendstellings van Apple TV+, Apple News+ en Apple One. Sy het ook kommunikasie bestuur vir ander areas binne Apple se Dienste-afdeling. Haar ervaring sluit in die werk aan vennootskappe met Major League Soccer en die ontwikkeling van stromingsdienste soos die MLS Season Pass.

4. Wat is die afdelings binne NBCUniversal wat deur onlangse afleggings geraak word?

Vroeg in November het NBCUniversal afleggings oor drie afdelings aangekondig: Peacock-bemarking, NBCUniversal Entertainment en advertensieverkope. Die meerderheid van hierdie besnoeiings, ongeveer 30 tot 40 werknemers, is by Peacock gemaak as deel van 'n herstrukturering onder Shannon Willett.