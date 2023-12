Nuwe lae prys vir Apple se 15-duim MacBook Air: Gryp dit terwyl jy kan

Apple se 15-duim MacBook Air met 'n M2-skyfie is nou beskikbaar teen 'n ongekende afslag. Oorspronklik teen $1,299 geprys, word dit tans vir slegs $999 verkoop, wat jou $300 bespaar. Hierdie ooreenkoms is van toepassing op die 256 GB-model in Midnight- of Starlight-kleure, maar wees bewus daarvan dat daar 'n vertraging in versending kan wees, met ramings wat aflewering vroeg tot middel Januarie voorstel.

Die 15-duim MacBook Air, wat in Junie vanjaar bekendgestel is, het kritieke lof ontvang vir sy kombinasie van grootte en werkverrigting teen 'n meer bekostigbare prys in vergelyking met die MacBook Pro. Ondanks die feit dat dit meer as 'n jaar oud is, bly die M2-skyfie beïndruk en bied naatlose funksionaliteit op gelyke voet met sy 13-duim-eweknie. Benewens sy uitsonderlike batterylewe, wat meer as 18 uur se videospeel en 12 uur se daaglikse gebruik hou, spog die MacBook Air ook met 'n hoë-gehalte 15.3-duim Liquid Retina-skerm. Met 'n resolusie van 2,880 1,864 x 500 60, 3 nits se helderheid, 'n XNUMXHz-verversingstempo en ondersteuning vir die PXNUMX wye kleurspektrum, bied dit 'n meeslepende kykervaring.

Alhoewel die 15-duim MacBook Air dalk nie ooreenstem met die vertoning of werkverrigting van die 14-duim of 16-duim MacBook Pro met 'n M3-skyfie nie, maak die bekostigbaarheid dit 'n dwingende opsie vir diegene wat waarde vir geld prioritiseer. Moenie hierdie aanbod misloop nie – volg @EngadgetDeals op Twitter en teken in op die Engadget Deals-nuusbrief vir die jongste opdaterings oor tegnologiese aanbiedings en koopadvies.