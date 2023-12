Nuwe MacBook Air-prys daal tot $999, plus afslag op Baldur's Gate 3 en meer

Opsomming: Die MacBook Air 15, bekend vir sy waarde en werkverrigting, het 'n nuwe lae prys van $999 vir die basiskonfigurasie bereik. Die skootrekenaar het 'n M2-skyfie, 256 GB SSD en 8 GB RAM. Terwyl die MacBook Pro's oorgegaan het na Apple se M3-generasie-skyfies, is die M2 MacBook Air steeds in staat vir alledaagse produktiwiteit. Benewens die MacBook Air-ooreenkoms, is die PlayStation 5-weergawe van Baldur's Gate 3 te koop vir $62.99 in die PlayStation Store, wat amper ooreenstem met die standaardprys op rekenaar via Steam. Spelers kan selfs meer spaar deur die speletjie te koop met 'n afslag van $100 PlayStation Store-geskenkbewys. Baldur's Gate 3 is 'n krities-bekroonde RPG met beurt-gebaseerde gevegte en 'n aanpasbare storielyn. Ander aanbiedings sluit in 'n afslag op die fisiese weergawe van The Last of Us Part I vir PlayStation 5, 'n afslag op Xbox Game Pass Ultimate-lidmaatskap, en 'n afslag op Anker se kragbank van 24,000 XNUMX mAh.

-

Kry 'n goeie prys: MacBook Air daal tot $999, plus besparings op Baldur's Gate 3 en meer

As jy dit oorweeg om 'n groter skootrekenaar vir produktiwiteit te koop, bied die MacBook Air 15 uitstekende waarde en werkverrigting. Nou is dit selfs meer bekostigbaar met 'n nuwe lae prys van $999 vir die basiskonfigurasie. Toegerus met 'n M2-skyfie, 256 GB SSD en 8 GB RAM, is hierdie skootrekenaar meer as geskik vir alledaagse produktiwiteit, of dit nou vir skoolwerk of werkverwante take is.

Die MacBook Air 15 het twee Thunderbolt 4 / USB-C-poorte, MagSafe-laai en 'n kerfskerm. Ten spyte van sy groter grootte, bly dit ongelooflik dun en net effens swaarder as sy 13-duim eweknie. Die ekstra skerm eiendom maak voorsiening vir makliker multitasking.

Boonop kan gamers voordeel trek uit 'n afslag op Baldur's Gate 3 vir die PlayStation 5. Die speletjie, wat Spel van die Jaar by The Game Awards gewen het, is nou beskikbaar vir $62.99 op die PlayStation Store, wat amper ooreenstem met sy standaardprys op rekenaar via Steam. Baldur's Gate 3 bied 'n massiewe RPG-ervaring met beurt-gebaseerde gevegte en 'n meeslepende, dinamiese storie.

Vir meer besparings, oorweeg dit om die speletjie te koop met 'n afslag van $100 PlayStation Store-geskenkbewys van Eneba, beskikbaar vir $87.99 met die kode XmasPSN tot 27 Desember.

Ander aanbiedings sluit in 'n afslag op die fisiese weergawe van The Last of Us Part I vir PlayStation 5, 'n drie maande lange Xbox Game Pass Ultimate-lidmaatskap vir Xbox-gebruikers, en 'n afslag Anker-kragbank wat selfs 'n 16-duim MacBook Pro kan laai.

Maak gebruik van hierdie aanbiedings om geld te bespaar op tegnologiese produkte en speletjies van topgehalte.