Bekendstelling van Apple se Journal App in iOS 17.2: 'n Persoonlike skryfervaring

Apple se jongste opdatering, iOS 17.2, bring 'n speletjie-veranderende toevoeging – die hoogs verwagte Apple Journal-toepassing. Die Journal-toepassing, wat by WWDC 2023 onthul is, sal 'n rewolusie verander in die manier waarop gebruikers met hul toestelle omgaan en hul gedagtes en ervarings vaslê. Hierdie unieke toepassing gebruik masjienleer op die toestel om gepersonaliseerde voorstelle en aanmanings vir joernaal te lewer, wat dit onderskei van ander aantekeninge-toepassings.

Een van die sleutelkenmerke van die Apple Journal-toepassing is die Suggestions API, wat integrasie met ander toepassings moontlik maak. Dit beteken dat gebruikers pasgemaakte skryfaanwysings kan ontvang gebaseer op hul daaglikse interaksies, foto's en selfs oefensessies. Die toepassing moedig gebruikers aan om hul gedagtes en herinneringe op te teken, om te verseker dat geen kosbare oomblik vergeet word nie.

Om gebruikers te help om hul gedagtes te organiseer, laat die Joernaal-toepassing toe dat inskrywings as belangrik gemerk word, wat hulle tussen die res laat uitstaan. Boonop is privaatheid met end-tot-end-enkripsie 'n topprioriteit. Gebruikers kan gerus wees dat hul persoonlike inskrywings veilig en ten volle beskerm sal word.

Deur voort te gaan na ander kenmerke wat met iOS 17.2 kom, het die Weer-legstuk 'n opknapping gekry. Met nuwe toevoegings, insluitend Gedetailleerde, Daaglikse Voorspelling, en Sonsopkoms en Sonsondergang-legstukke, het gebruikers met 'n oogopslag meer toegang tot bygewerkte weerinligting. Boonop sal iPhone- en iPad-gebruikers 'n visueel aantreklike analooghorlosie-opsie geniet.

Die Joernaal-toepassing in iOS 17.2 is 'n reuse-sprong vorentoe op die gebied van digitale joernaal en aantekeninge-ervarings. Dit bemagtig gebruikers om hul oomblikke vas te vang, skryfinspirasie te ervaar en hul herinneringe veilig te hou. Gryp jou iOS 17.2-opdatering en ontketen jou kreatiwiteit vandag met Apple se Journal-toepassing!

Algemene vrae

Wat maak Apple se Journal-toepassing anders as ander aantekeninge-toepassings?

Apple se Journal-toepassing staan ​​uit van ander toepassings wat aantekeninge maak vanweë sy masjienleervermoë op die toestel. Die toepassing bied gepersonaliseerde voorstelle en aanwysings vir joernaalboeke gebaseer op die gebruiker se interaksies, foto's en selfs oefensessies.

Kan ek sekere inskrywings as belangrik in die Joernaal-toepassing merk?

Ja, die Joernaal-toepassing laat gebruikers toe om spesifieke inskrywings as belangrik te merk, wat hulle maklik onderskeibaar en toeganklik maak tussen ander inskrywings.

Is die Journal-toepassing veilig?

Absoluut! Die Journal-toepassing verseker end-tot-end-enkripsie, wat die privaatheid van jou persoonlike inskrywings beskerm.

Watter ander kenmerke kan ek in iOS 17.2 verwag?

iOS 17.2 bring ook opdaterings aan die Weer-legstuk, met nuwe opsies soos Gedetailleerd, Daaglikse voorspelling en Sonsopkoms en Sonsondergang. Boonop sal iPhone- en iPad-gebruikers 'n boeiende analooghorlosie-opsie geniet.