Voormalige Apple uitvoerende Bernadette Simpao sluit aan by NBCUniversal om strategiese kommunikasie te dryf

NBCUniversal het Bernadette Simpao, 'n voormalige skakel- en kommunikasiebestuurder by Apple, gekies om as die senior vise-president van strategiese kommunikasie te dien. Met 'n bewese rekord in die tegnologie-industrie, sal Simpao in New York gevestig wees en sal nou saamwerk met die strategiese kommunikasiespan vir NBCUniversal se vermaak- en direk-na-verbruiker-portefeulje.

Simpao se primêre fokus sal wees op Peacock, NBCUniversal se stroomdiens, wat die afgelope paar jaar aansienlike aanslag gekry het. Benewens Peacock, sal sy ook haar kundigheid verleen om inisiatiewe oor verskeie netwerke te ondersteun, insluitend NBC, Bravo, E!, Oxygen True Crime, SYFY, Universal Kids en USA Network.

Allison Rawlings, uitvoerende vise-president van strategiese kommunikasie by NBCUniversal Media Group, sal Simpao se direkte toesighouer wees. Rawlings spreek entoesiasme uit vir die nuwe toevoeging tot die span, en beklemtoon Simpao se uitgebreide ervaring en haar vermoë om effektiewe kommunikasiestrategieë te dryf.

Voordat hy by NBCUniversal aangesluit het, het Simpao sleutelposisies by prominente mediamaatskappye beklee. By Apple het sy die wêreldwye skakel- en kommunikasiespan gelei vir die Apple TV-toepassing en die maatskappy se video- en sportbesighede. Haar verantwoordelikhede het gewissel van die bestuur van vennootskappe, soos Major League Soccer en die MLS Season Pass-stroomdiens, tot toesig oor die bekendstellings van Apple TV+, Apple News+ en Apple One.

Simpao se loopbaan sluit ook rolle by AMC Networks en Viacom in, waar sy kommunikasiestrategieë vir verskeie afdelings ontwikkel en geïmplementeer het, insluitend die internasionale afdeling, BET Networks en Viacom-korporasie.

Deur Simpao aan boord te bring, beoog NBCUniversal om sy strategiese kommunikasiepogings te versterk en sy teenwoordigheid in die mededingende stroomlandskap verder te verbeter. Met haar uitgebreide agtergrond in die tegnologie- en media-industrie, is Simpao goed geposisioneer om by te dra tot die voortgesette sukses van NBCUniversal se vermaaklikheid en direkte-na-verbruiker-aanbiedinge.

FAQ

1. Wat is Bernadette Simpao se nuwe rol by NBCUniversal?

Bernadette Simpao is aangestel as die senior vise-president van strategiese kommunikasie by NBCUniversal.

2. Wat sal Simpao se primêre fokus wees?

Simpao sal hoofsaaklik fokus op Peacock, NBCUniversal se stroomdiens, terwyl dit ook inisiatiewe oor ander netwerke onder die NBCUniversal sambreel ondersteun.

3. Aan wie sal Simpao by NBCUniversal aanmeld?

Simpao sal rapporteer aan Allison Rawlings, die uitvoerende vise-president van strategiese kommunikasie by NBCUniversal Media Group.

4. Wat was Simpao se vorige rolle voordat hy by NBCUniversal aangesluit het?

Voordat sy by NBCUniversal aangesluit het, het Simpao uitvoerende posisies by Apple, AMC Networks en Viacom beklee, waar sy waardevolle ondervinding in openbare betrekkinge en kommunikasie opgedoen het.

5. Hoe beplan NBCUniversal om voordeel te trek uit Simpao se kundigheid?

Deur Simpao se uitgebreide agtergrond in die tegnologie- en mediabedryf te benut, beoog NBCUniversal om sy strategiese kommunikasiepogings te versterk en sy posisie in die hoogs mededingende stromingsmark te verstewig.