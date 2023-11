Ontdek samewerkende snitlyste en meer in Apple Music met iOS 17.2

Apple Music het twee opwindende nuwe kenmerke onthul met die vrystelling van iOS 17.2 (tans in beta): samewerkende snitlyste en die outomatiese "Gunstelinge"-snitlys. Terwyl Spotify tradisioneel bekend was vir sy sosiale kenmerke, is Apple Music besig om in te haal deur samewerkende snitlyste bekend te stel.

Om toegang tot die nuwe outomatiese "Gunstelinge"-snitlys te kry, navigeer eenvoudig na Biblioteek > Snitlyste in Apple Music, en swiep af totdat jy die outo-gegenereerde gunstelingsnitlys kry.

Maar kom ons delf in die hoofhoogtepunt van iOS 17.2 – samewerkende snitlyste – en verken hoe hulle werk.

Om Apple Music se samewerkende snitlyste te begin gebruik, maak seker dat jy die iOS 17.2 beta op jou iPhone of iPad geïnstalleer het. Sodra jy die beta-weergawe aan die gang het, maak Apple Music oop en volg hierdie stappe:

1. Tik op die 'Biblioteek'-oortjie onderaan, en kies dan 'Snitlyste'.

2. Kies 'n snitlys wat jy geskep het of skep 'n nuwe een (let asseblief daarop dat hierdie kenmerk tans net met jou eie snitlyste werk, nie met Apple Music se saamgestelde snitlyste nie).

3. Tik op die ikoon met drie kolletjies, geleë in die regter boonste hoek van die skerm.

4. Kies die 'Saamwerk'-opsie, wat die tweede opsie van bo moet wees.

5. Jy kan nou bepaal of medewerkers goedgekeur moet word of nie.

6. Tik 'Begin samewerking' om mense uit te nooi om by jou snitlys aan te sluit.

7. Om die samewerkinginstellings te bestuur, keer terug na die snitlys en tik weer op die drie kolletjies-ikoon. Jy sal die 'Bestuur samewerking'-opsie vind.

Sodra jy samewerking geaktiveer het, sal enigiemand met wie jy die snitlysskakel deel, liedjies kan redigeer en herrangskik, asook die naam en foto van die snitlys kan verander.

Hierdie nuwe kenmerk maak opwindende moontlikhede oop vir musiekontdekking en om met vriende te deel. Probeer dit en laat ons weet wat jy dink in die kommentaar!

FAQ

Kan ek samewerkende snitlyste op Apple Music met die iOS 17.2 beta gebruik?

Ja, jy kan samewerkende snitlyste op Apple Music gebruik met die iOS 17.2 beta. Volg net die stappe hierbo uiteengesit om te begin.

Kan ek met ander op Apple Music se saamgestelde snitlyste saamwerk?

Tans werk die samewerkende snitlysfunksie net met snitlyste wat jy geskep het. Jy kan nie met ander op Apple Music se saamgestelde snitlyste saamwerk nie.

Moet medewerkers goedgekeur word?

Jy het die opsie om medewerkers goed te keur of hulle toe te laat om dadelik te begin saamwerk. Hierdie keuse is aan die skepper van die snitlys.

Kan medewerkers die naam en foto van die snitlys wysig?

Ja, sodra iemand genooi is om aan 'n snitlys saam te werk, kan hulle die naam en foto van die snitlys wysig, tesame met die herrangskikking en byvoeging van liedjies.