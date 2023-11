Apple Music Classical: brei toeganklikheid uit en verbeter die luisterervaring

Apple Music Classical gaan voort om te ontwikkel en voorsien in die behoeftes van klassieke musiek-entoesiaste. Die onlangse v1.1-opdatering, beskikbaar op die App Store, bring 'n opwindende reeks verbeterings na vore wat 'n ryk en meeslepende musikale reis verseker.

Een noemenswaardige toevoeging is die nuwe ontwerp wat spesifiek vir iPad-gebruikers aangepas is. Met 'n geoptimaliseerde uitleg wat ten volle voordeel trek uit die groter skerm, het die toepassing nou 'n navigasie-sybalk vir naatlose navigasie en 'n mediakontrole-nutsbalk vir maklike toegang tydens afspeel.

Terwyl toegang tot klassieke musiek verkry kan word deur die standaard Musiek-toepassingsbiblioteek, bied Apple Music Classical 'n duidelike stel ontwerpelemente wat spesifiek vir klassieke entoesiaste saamgestel is. Dit sluit 'n oorvloed van metadata vir opnames in, wat in-diepte inligting oor komponiste en dirigente verskaf. Boonop bied die toepassing verbeterde soekvermoëns wat gebruikers in staat stel om met groter akkuraatheid in klassieke musiek te delf. Spesiaal saamgestelde snitlyste en aanbevelings dra verder by tot 'n persoonlike luisterervaring.

Apple Music Classical bied ook hoëgehalte-stroming van klassieke musiek, wat tot 192 kHz Hi-Res Lossless klank ondersteun. Alhoewel dit 'n internetverbinding wat altyd aan is, vereis, waarborg hierdie stroomfunksie ongeëwenaarde klankgetrouheid vir die mees kieskeurige luisteraars. Dit is egter opmerklik dat vanlyn aflaai van liedjies vir vanlyn luister nie ondersteun word nie.

Die v1.1-vrystelling is 'n belangrike mylpaal vir Apple Music Classical, wat die eerste groot opdatering verteenwoordig sedert die toepassing se bekendstelling in Mei. Vorige opdaterings het hoofsaaklik op geringe foutoplossings gefokus, terwyl hierdie jongste vrystelling die beskikbaarheid daarvan na iPhone-, iPad- en Android-platforms uitbrei, wat dit toeganklik maak vir 'n breër reeks klassieke musiek-entoesiaste.

