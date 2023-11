Apple se belegging in generatiewe KI-seine wat toekomstige toepassings belowe

Tim Cook, uitvoerende hoof van Apple Inc., het onlangs onthul dat die maatskappy baie belê in generatiewe kunsmatige intelligensie (KI), 'n tegnologie wat deur OpenAI se ChatGPT gewild is. Terwyl Cook tjoepstil gebly het oor die spesifieke planne vir die gebruik van hierdie tegnologie, dui sy kommentaar op die potensiaal vir baanbrekende toepassings in die nabye toekoms.

Anders as ander tegnologiese kragstasies, het Apple 'n meer gereserveerde benadering geneem om KI tydens verdienste-oproepe te bespreek. Cook se onlangse erkenning van die belangrikheid van generatiewe KI dui egter daarop dat die maatskappy die belangrikheid daarvan erken en van voorneme is om dit mettertyd verantwoordelik by hul produkvooruitgang in te sluit.

Terwyl Apple reeds KI in verskeie kenmerke gebruik, het Cook beklemtoon dat hulle dit nie noodwendig as sodanig omraam wanneer hulle aan die publiek aangebied word nie. KI en masjienleer dien byvoorbeeld as fundamentele tegnologieë agter bekende iOS-kenmerke soos persoonlike stem en regstreekse stempos, wat gebruikerservarings verbeter. Deur hulle te etiketteer met hul verbruikersvoordele eerder as om die KI-aspek uitdruklik uit te lig, verseker Apple dat gebruikers die praktiese waarde van hierdie tegnologieë verstaan.

Apple se belegging in generatiewe KI dui op hul verbintenis om grense te verskuif en innoverende maniere te ondersoek om hul produk-ekosisteem te verryk. Alhoewel besonderhede nie bekend gemaak word nie, is dit duidelik dat Apple in lyn is met die neiging van KI-aanneming wat in die bedryf gesien word.

Vrae:

V: Wat is generatiewe kunsmatige intelligensie?

A: Generatiewe kunsmatige intelligensie verwys na 'n tak van KI wat masjiene behels wat inhoud of data outonoom genereer, dikwels met behulp van groot datastelle en gevorderde algoritmes.

V: Hoe beplan Apple om generatiewe KI te gebruik?

A: Alhoewel besonderhede skaars is, het Apple se uitvoerende hoof, Tim Cook, uitgespreek dat generatiewe KI mettertyd verantwoordelik by produkvorderings geïnkorporeer sal word.

V: Hoe gebruik Apple tans KI?

A: Apple integreer reeds KI in verskeie kenmerke, soos persoonlike stem en regstreekse stempos op iOS-toestelle, hoewel hulle kies om nie die KI-aspek uitdruklik uit te lig wanneer hulle met verbruikers kommunikeer nie.

V: Bespreek ander tegnologiemaatskappye KI meer omvattend as Apple?

A: Ja, bestuurders van maatskappye soos Microsoft en Alphabet bespreek gereeld KI oor hul verdienste-oproepe, terwyl Apple 'n meer terughoudende benadering gevolg het. Cook se onlangse opmerkings dui egter daarop dat Apple bewus is van die belangrikheid van KI en van voorneme is om dit strategies te benut.