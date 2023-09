Wat om te verwag van Apple se herfsgeleentheid: iPhone 15 en nuwe Apple Watches

Vandag bied Apple sy langverwagte Wonderlust-geleentheid aan, waar die maatskappy na verwagting die gerugte iPhone 15 en nuwe Apple Watches sal aankondig. Die geleentheid sal regstreeks uitgesaai word vanaf 10:1 PDT/XNUMX:XNUMX EDT. Hierdie geleentheid is die eerste sedert Apple die Vision Pro vroeër hierdie somer by WWDC onthul het. Die jaarlikse herfs iPhone-geleentheid het 'n kulturele verskynsel geword, wat die einde van die somer en die begin van opwindende nuwe Apple-produkte aandui.

Gerugte oor die iPhone 15 doen al maande die rondte. Sommige stel voor dat dit 'n gereelde jaar-tot-jaar-opgradering sal wees, terwyl ander spekuleer oor die moontlikheid van 'n groter Pro-model genaamd die iPhone 15 Ultra. Die geleentheid se uitnodiging, met sy raaiselagtige Apple-logo wat uit klein deeltjies bestaan, het nuuskierigheid en spekulasie aangewakker. Die bywoord "Wonderlus" is 'n spel met die woord "wanderlust", en Apple-entoesiaste probeer om die betekenis daarvan te ontsyfer met betrekking tot die komende aankondigings.

Die iPhone 15-reeks sal na verwagting vier modelle insluit: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro en 15 Pro Max. Volgens Bloomberg se Mark Gurman sal die iPhone 15 en 15 Plus in wese herverpakte weergawes van die iPhone 14 Pro wees, sonder die telefotokamera of vlekvrye staal liggaam. Hierdie nuwe fone sal 'n 48-megapixel-hoofkamera en die A16-skyfie van die vorige generasie hê.

Daar sal waarskynlik geen groot veranderinge aan die skerm wees nie, aangesien ontleder Ross Young voorspel dat die basis iPhone 15-modelle nie 'n hoë verversingstempo sal hê soos die Pro iPhones nie. Daar word verwag dat al vier modelle 15-watt draadlose laai sal ondersteun deur gebruik te maak van die Qi2 oop standaard, wat voorsiening kan maak vir 'n groter verskeidenheid draadlose laai toestelle.

Die grootste verandering in alle iPhone 15-modelle sal die verskuiwing van die Lightning-aansluiting na 'n USB-C-poort wees. Hierdie verandering word waarskynlik aangedryf deur druk van die Europese Unie, wat USB-C as 'n algemene laaistandaard aangeneem het. Dit bly onduidelik of USB-C wêreldwyd of slegs in die EU geïmplementeer sal word, maar dit is hoogs waarskynlik dat alle nuwe iPhone-modelle met 'n USB-C-poort sal kom.

Die iPhone 15 Pro en 15 Pro Max sal na verwagting aansienlike veranderinge hê. Die Pro-modelle sal rame van titanium in plaas van vlekvrye staal hê, wat hul gewig verminder. Hulle sal ook aangedryf word deur die nuwe A17-skyfie, Apple se kleinste silikon tot nog toe. Dunner skermringe en 'n USB-C-poort wat vinniger dataspoed ondersteun, is van die verwagte kenmerke.

Wat kamera-opgraderings betref, kan die iPhone 15 Pro Max 'n nuwe 6x optiese telefotokamera insluit wat ingezoemde foto's met beter detail, resolusie en dinamiese omvang sal verbeter.

Soos die afwagting toeneem, wag Apple-entoesiaste gretig op die Wonderlust-geleentheid om te sien watter opwindende nuwe kenmerke en verbeterings die iPhone 15 en Apple Watches sal bring.

Let wel: Hierdie artikel is gebaseer op die inligting wat beskikbaar was voor Apple se Wonderlus-geleentheid.