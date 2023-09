By

Apple maak gereed vir sy hoogs verwagte jaarlikse geleentheid, wat in die bekende Steve Jobs-teater in Kalifornië sal plaasvind. Terwyl spesifieke besonderhede in geheimhouding gehul bly, wag tegnologie-entoesiaste gretig op die onthulling van die iPhone 15-reeks, die nuutste Apple Watch en potensiële iOS-sagteware-opdaterings.

Met die naam "Wonderlus" is die geleentheid geskeduleer om op 12 September 2023 om 10:30 Indiese Standaardtyd en 10:90 Stille Oseaantyd te begin. Die geleentheid sal ongeveer XNUMX minute duur en 'n voorafopgeneemde toespraak deur Apple se uitvoerende hoof, Tim Cook, bevat.

Vir diegene wat gretig is om hierdie skouspel te aanskou, bied Apple verskeie opsies om in te skakel. Apple TV-intekenare kan gerieflik die geleentheid regstreeks op hul toestelle kyk. Boonop sal Apple die geleentheid op sy amptelike YouTube-bladsy stroom, wat toeganklikheid verseker vir kykers sonder 'n Apple TV. Webblaaiergebruikers kan ook die geleentheid kyk deur die Apple-webwerf te besoek.

Gerugte is volop soos die geleentheid nader kom, wat dui op die potensiële verrassings wat Apple in die vooruitsig het. Een noemenswaardige gerug dui daarop dat die iPhone 15 Pro ligter kan wees deur Graad 5 Titaan vir die middelraam te gebruik in plaas van staal. Nog 'n interessante moontlikheid draai om Apple se oorgang van die Lightning-laaikabel na die meer algemene USB-C-poort, moontlik gemotiveer deur 'n regulasie van die Europese Unie wat gestandaardiseerde laaikabels aandring.

Afgesien van nuwe toestelle, voorspel kenners die onthulling van die Apple Watch Ultra 2 en 'n USB-C-versoenbare omhulsel vir AirPods Pro. Verder is daar afwagting rondom potensiële opdaterings in die komende iOS 17.

Die Apple-geleentheid is altyd 'n mylpaal-oomblik vir Apple-entoesiaste, en bied 'n geleentheid om die hoogtepunt van Apple se innoverende pogings te aanskou.

