Regerings volg slimfoongebruikers in die geheim deur middel van stootkennisgewings

In 'n skokkende onthulling is gevind dat ongeïdentifiseerde regerings stootkennisgewings op slimfone gebruik om gebruikers op te spoor. Senator Ron Wyden het in 'n brief aan die departement van justisie kommer uitgespreek oor buitelandse amptenare wat data van tegnologiereuse soos Google en Apple eis om slimfoongebruikers dop te hou. Die verkeer wat gegenereer word deur toepassings wat stootkennisgewings stuur, bied hierdie regeringsentiteite 'n unieke geleentheid om gebruikers se aktiwiteite met spesifieke toepassings te monitor.

Wyden het 'n beroep op die departement van justisie gedoen om op te tree en "enige beleide te herroep of te wysig" wat openbare besprekings oor stootkennisgewingstoesig belemmer. Hierdie ontstellende praktyk maak nie net inbreuk op gebruikers se privaatheid nie, maar laat ook vrae ontstaan ​​oor die vlak van regeringsbeheer en toesig.

Apple het op Wyden se brief gereageer en die beperkings erken wat hulle in die gesig staar om inligting te deel as gevolg van regeringsvoorskrifte. Hulle het egter ook 'n verbintenis uitgespreek om hul deursigtigheidsverslae by te werk om meer besonderhede oor hierdie versoeke te verskaf in die lig van die openbare blootstelling.

Alhoewel die betrokke regerings nie geïdentifiseer is nie, impliseer bronne dat hulle "demokrasieë is wat aan die Verenigde State verbonde is." Die duur van hierdie dataversoeke bly onbekend.

Apple raai ontwikkelaars aan om versigtig te wees deur nie sensitiewe data by kennisgewings in te sluit nie en enige data te enkripteer voordat dit in 'n kennisgewingloonvrag ingebed word. Hierdie maatreël berus egter op proaktiewe betrokkenheid van ontwikkelaars. Dit is opmerklik dat sommige metadata, soos die frekwensie en oorsprong van kennisgewings, ongeënkripteer bly, wat moontlik gebruikers se toepassingsgebruikpatrone blootstel.

Hierdie onthulling beklemtoon die dringende behoefte aan strenger regulasies en voorsorgmaatreëls om gebruikers teen ongemagtigde toesig te beskerm. Die privaatheid en sekuriteit van slimfoongebruikers moet geprioritiseer word om die publiek se vertroue in tegnologiemaatskappye en hul gewilligheid om nuwe innovasies aan te neem, te behou.