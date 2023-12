Apple verbeter AR-liggingfunksie in iOS 17.2

By

In sy jongste iOS-opdatering het Apple verbeterings aan die augmented reality (AR)-kenmerke in sy Maps-toepassing bekendgestel. Die doel is om die spoed en akkuraatheid van AR-liggingfunksies te verbeter.

Om dit te bereik, versamel Apple data oor "kenmerkpunte" wat die vorm en voorkoms van stilstaande voorwerpe, soos geboue, voorstel wanneer AR-kenmerke in Maps gebruik word. Hierdie data sluit nie foto's of beelde in nie en kan nie deur individue gelees word nie.

Deur masjienleer op die toestel te gebruik, vergelyk Maps die versamelde kenmerkpunte met Apple Maps-verwysingsdata wat na die iPhone gestuur word. Die kamera filtreer bewegende voorwerpe soos mense en voertuie uit, en fokus net op die kenmerkpunte van stilstaande voorwerpe.

Deur die kenmerkpunte met die verwysingsdata te vergelyk, kan Maps 'n gebruiker se ligging meer presies bepaal en gedetailleerde stapaanwysings met AR-konteks verskaf. Die AR Walking-aanwysings en Verfyn ligging-kenmerke verfris Apple se verwysingsdata, wat die akkuraatheid van verhoogde werklikheid verder verbeter.

Apple verseker dat die versamelde data geïnkripteer is en nie met enige individuele gebruiker of Apple ID geassosieer word nie. Die maatskappy voeg ook "geraas" by die kenmerkpuntdata met behulp van masjienleer op die toestel, wat dit moeilik maak om 'n beeld uit die data te rekonstrueer.

Alhoewel Apple sê dat dit hoogs onwaarskynlik sal wees dat iemand 'n beeld uit die kenmerkpuntdata kan herskep, maak die enkripsie en beperkte toegang tot die data enige aanval en ontspanning selfs meer onwaarskynlik.

As gebruikers verkies om nie AR-data met Apple te deel nie, het hulle die opsie om die "Verbeter AR-liggingakkuraatheid"-skakelaar in die Instellings-toepassing, onder Privaatheid en Sekuriteit en Ontleding en Verbeterings, te deaktiveer.

Met hierdie verbeterings beoog Apple om gebruikers 'n vinniger en meer akkurate AR-ervaring in die Maps-toepassing te bied.