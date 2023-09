Stel die iPhone 15 en iPhone 15 Plus bekend: nuwe kenmerke en verbeterings

Apple het sy nuutste slimfone, die iPhone 15 en iPhone 15 Plus, onthul, wat verbeterde werkverrigting, nuwe kleuropsies en 'n USB-C-poort bied. Die toestelle handhaaf dieselfde beginprys as verlede jaar se modelle, teen $799.

Beide die iPhone 15 en iPhone 15 Plus kom met onderskeidelik 6.1 duim en 6.7 duim skerms. Apple het aangekondig dat die maksimum helderheid van hierdie skerms tot 2000 nits verhoog is, wat 'n meer lewendige kykervaring bied. Voorafbestellings vir die iPhone 15 sal hierdie Vrydag begin, met die amptelike bekendstelling geskeduleer vir 22 September.

Een opvallende kenmerk van die nuwe iPhones is hul stylvolle kleurafwerkings. Apple het die kleure naatloos deur die buitekant van die glas ingebed, wat tot pragtige en opvallende afwerkings gelei het. Die iPhone 15 is beskikbaar in pienk, geelgroen, blou en swart, wat gebruikers 'n wye verskeidenheid opsies bied om by hul persoonlike styl te pas.

Die kamerastelsel van die iPhone 15-reeks het ook aansienlike opgraderings ontvang. Die basismodel spog nou met 'n hoofsensor van 48 megapixel, wat ooreenstem met die vermoëns van verlede jaar se iPhone 14 Pro-reeks. Hierdie sensor aktiveer 1x en 2x optiese zoemmodusse, saam met die gewone 0.5x ultrawye lens. Portretmodus is ook verbeter om beter lae-lig werkverrigting te lewer, met die bykomende bonus om outomaties te aktiveer wanneer jy met die hoofkamera opneem. Boonop kan gebruikers die fokus aanpas nadat hulle 'n foto geneem het danksy die dieptekaartbewaringsfunksie.

Die iPhone 15 en iPhone 15 Plus word aangedryf deur die A16 Bionic-skyfie, met 'n ses-kern SVE en 5-kern GPU. Hierdie skyfie is dieselfde as die een wat in die iPhone 14 Pro-modelle gevind word, wat uitsonderlike werkverrigting en doeltreffendheid verseker. Die batterylewe van die iPhone 15 bly dieselfde as sy voorganger, terwyl die iPhone 15 Plus selfs langer gebruikstyd bied as gevolg van 'n groter interne battery. Laai kan nou deur die nuwe USB-C-poort gedoen word.

Nog 'n noemenswaardige toevoeging tot die iPhone 15-reeks is die tweede generasie Ultra-Wideband-skyfie, wat omvang en akkuraatheid aansienlik verbeter wanneer voorwerpe opgespoor word. Precision Finding kan gebruikers nou direk na 'n persoon navigeer, benewens die opspoor van items met AirTags aangeheg.

Wat veiligheidskenmerke betref, het Apple sy Emergency SOS via Satellite-funksie uitgebrei om padbystandsituasies te dek. In die Verenigde State kan AAA-lede by hierdie diens baat vind. Die Nood SOS-funksie word gratis verskaf vir die eerste twee jaar na die aankoop van 'n iPhone 15; pryse buite hierdie tydperk is egter nie bekend gemaak nie.

Die iPhone 15 en iPhone 15 Plus sal op 22 September beskikbaar wees om te koop, met die iPhone 15 vanaf $799 en die iPhone 15 Plus vanaf $899.

