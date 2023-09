Ons stel die iPhone 15 Pro en Pro Max bekend: Apple se kragtigste iPhones nog

By

Apple het pas sy nuutste hoë-end slimfone, die iPhone 15 Pro en Pro Max, onthul. Propvol kenmerke en spog met die kragtigste werkverrigting op enige slimfoon, hierdie nuwe modelle is gereed om te beïndruk.

Die iPhone 15 Pro het 'n 6.1-duim-skerm, terwyl die Pro Max 'n groter 6.7-duim-skerm het. Albei modelle word aangedryf deur die A17 Pro-skyfie, wat volgens Apple vinniger werkverrigting het as enige ander slimfoon op die mark. Met 'n verbeterde GPU word verwag dat hierdie toestelle 'n verhoogde spelervaring sal lewer.

Een van die noemenswaardige veranderinge hierdie jaar is die insluiting van 'n USB-C-poort aan die onderkant van die telefoon, wat die tradisionele Lightning-poort vervang. Apple spog dat die iPhone 15 Pro 10 Gbps oordragspoed het, wat dit makliker maak om groot lêers soos foto's en video's oor te dra.

Die nuwe iPhones het 'n sterker omhulsel gemaak van titanium, wat hulle meer veerkragtig maak as ooit tevore. Hulle kom in vier verskillende kleure: swart, wit, blou en "natuurlik". Apple het ook die Aksie-knoppie bekendgestel, wat die belskakelaar aan die linkerkant van die foon vervang. Hierdie knoppie kan aangepas word om verskeie funksies uit te voer, soos om die kamera oop te maak of die flitslig aan te skakel.

Wat fotografie betref, bied die iPhone 15 Pro en Pro Max Apple se beste kameras nog. Toegerus met sewe duidelike lense, insluitend 'n opgegradeerde 48-megapixel-kamera, neem hierdie toestelle pragtige foto's met verbeterde lae-lig-werkverrigting en verminderde lensvlam. Die kameras gebruik ook Apple se KI-stelsels om HEIF-foto's met volle resolusie vas te vang en bied verskeie brandpunte vir veelsydige opname-opsies. Boonop ondersteun die fone die opname van 4K60 ProRes-video en laat selfs eksterne berging deur die USB-C-poort toe.

Terwyl die basis-iPhone-modelle opgraderings van die vorige jaar se Pro-modelle ontvang, dien die iPhone 15 Pro en Pro Max as 'n toetsgrond vir Apple se innoverende idees. Met hul kragtige werkverrigting, gevorderde kameravermoëns en USB-C-vermoëns, verskuif hierdie toestelle die grense van wat 'n iPhone kan doen.

