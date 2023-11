Spotify vs. Apple: Onthulling van die verskille in Podcast-ranglys

Illustrasie deur Kristen Radtke / The Verge; Getty Images

In die wêreld van poduitsendings word gretig gewag vir stroomopsommings aan die einde van die jaar om insig te kry in mense se gewoontes van poduitsendings. Beide Spotify en Apple het onlangs hul top podcast-lyste vrygestel, wat die gewildste programme van die jaar ten toon stel. Alhoewel daar 'n mate van oorvleueling tussen die twee lyste is, bevat hulle grootliks verskillende podcasts, wat die onderskeie gehore en strategieë van elke platform beklemtoon.

Apple se top 10 podcasts sluit in gunstelinge van aanhangers soos "Crime Junkie", "The Daily" en "This American Life." Met 'n sterk fokus op ware misdaad, nuus en gevestigde podcast-handelsmerke, appelleer Apple se ranglys vir jarelange podcast-luisteraars, wat geneig is om ouer te wees. Aan die ander kant, Spotify se top 10 kenmerke-programme soos "The Joe Rogan Experience," "Call Her Daddy," en "Serial Killers." Spotify se lys maak meer voorsiening vir 'n jonger gehoor, met die klem op celebrity-kletsprogramme en oorspronklike inhoud.

Opmerklik is dat Spotify sy eie inhoud prominent vertoon, met vier van sy top 10-vertonings wat Spotify-oorspronklikes is. Alhoewel hierdie benadering in die verlede kritiek ontvang het, het Spotify onlangs wegbeweeg van eksklusiwiteit, wat baie van sy podcasts wyd beskikbaar maak. Die ranglys werp ook lig op die impak van in-platform bemarking en luistergewoontes, wat bydra tot die sukses van sekere programme.

Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie ranglys 'n blik gee op hul onderskeie platforms eerder as die hele podcasting-industrie. Volgens Edison se kwartaallikse studie is “The Joe Rogan Experience” en “Crime Junkie” deurgaans gewild oor platforms heen. Ander programme, soos "enigiets gaan met emma chamberlain" en "Reeksmoordenaars," kan egter verskillende ranglys in peilings hê, gebaseer op luisteraarsvoorkeure.

Uiteindelik beklemtoon die verskil in podcast-ranglys die uiteenlopende voorkeure van luisteraars op elke platform. Wanneer hierdie lyste ontleed word, is dit van kardinale belang om die spesifieke demografie en strategieë van Spotify en Apple in ag te neem, sowel as luisteraarsgedrag. Hierdie ranglys bied waardevolle insigte in die podcasting-landskap, hoewel dit dalk nie noodwendig die bedryf as geheel weerspieël nie.

Vrae:

Waarom het Spotify en Apple verskillende top-podcast-lyste?

Spotify en Apple het verskillende gehore en strategieë, wat hul top podcast-ranglys beïnvloed. Apple is geneig om ouer luisteraars te lok en fokus op ware misdaad, nuus en goed gevestigde podcast-handelsmerke. In teenstelling hiermee maak Spotify voorsiening vir 'n jonger gehoor en beklemtoon celebrity-kletsprogramme en oorspronklike inhoud.

Waarom bevorder Spotify sy eie inhoud in sy top podcasts?

Spotify wys sy eie inhoud in sy top-poduitsendings om die waarde van sy oorspronklike programme uit te lig en luisteraars aan te spoor om hul platform te gebruik. Terwyl dit in die verlede gekritiseer is, het Spotify onlangs sy poduitsendings wyd beskikbaar gestel en wegbeweeg van eksklusiwiteit.

Moet podcast-ranglys van Spotify en Apple as bedryfswyd beskou word?

Nee, hierdie ranglys moet gesien word as 'n momentopname van hul onderskeie platforms eerder as 'n omvattende voorstelling van die hele podcasting-industrie. Faktore soos luisteraarsdemografie, platformstrategieë en promosiepogings dra by tot die ranglys, wat dit spesifiek vir elke platform maak.